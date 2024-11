AMLO Reconoce Dificultad Para Concluir Tramo 5 del Tren Maya

*Por Amparos de “Ambientalistas”.

Ciudad de México; 12 de Agosto de 2024.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes que ha costado mucho trabajo a su gobierno concluir el tramo 5 del Tren Maya, pues acusó que ha tenido que enfrentar amparos y protestas de «seudoambientalistas».

Sin embargo, en conferencia de prensa, el Mandatario federal afirmó que en la construcción de la obra ferroviaria se ha cuidado no afectar el medio ambiente de esa zona, como cenotes, ríos subterráneos y cuevas.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo Federal destacó que en el tramo 5 del Tren Maya se han construido 80 kilómetros de viaductos y segundos pisos para «no afectar cenotes».

«Informarles del Tren Maya que es un tramo que nos ha costado trabajo, mucho trabajo. Es un tramo relativamente corto, sin embargo, se han cuidado cenotes, ríos submarinos, subterráneos y cuevas y hemos tenido ahí, como es la zona turística más importante, ahí hemos tenido muchas protestas de seudoambientalistas, ahí está Claudio X. González y hasta artistas famosos,lo que no hicieron cuando destruyeron toda la Riviera Maya para constituir hoteles, ríos subterráneos, submarinos, como el caso de Xel-Ha, Xcaret.

«Nosotros estamos construyendo el Tren Maya cuidado no afectar el medio ambiente. Nada más para que se tenga idea, de Tulum a Cancún son alrededor de 120 kilómetros y para no afectar 80 kilómetros son viaductos, segundos pisos. Es una inversión de dos, tres veces más que lo que costaría hacer el tren en el piso, a ras de tierra con terraplen y, sin embargo, para el paso de fauna, para no afectar cenotes, se cuidó el tramo. Tuvimos también que enfrentar muchos amparos».

En Palacio Nacional, el Mandatario federal reprochó que en sexenios pasados cuando se construyeron parques privados como Xel-Há y Xcaret, así como en la entrega para la extracción de materiales de construcción por parte de Calica, filial de la estadounidense Vulcan, no hubo protestas de ambientalistas.

El pasado 8 de agosto, integrantes del movimiento Sélvame del Tren acusaron que de forma improvisada, con materiales «hechizos» y sin el mayor cuidado, personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pretende contener la contaminación del acuífero que corre por debajo del Tramo 5 Sur del Tren Maya, derivado de los rellenos para el hincado de pilotes, el derrame de concreto y el diesel vertido en el sitio.

Luego de un recorrido hecho el lunes pasado por el Sistema de cavernas AktunTuyul, el hidrólogo Guillermo D’Christy y el biólogo, Roberto Rojo, se toparon dentro de una de las cuevas con labores de «remediación» consistente en la colocación de mantas amarradas a palos y sacos, en un intento por contener los hidrocarburos que vienen de la superficie y se filtran hacia el acuífero, ya contaminado.

Había también botes con detergente, guardas hechizas con botellas de refresco para «contener» escurrimientos y un equipamiento considerado por D’Christy como «muy mediocre» para tratar de subsanar los daños ya provocados en al menos 70 kilómetros del Tramo 5 Sur, de Playa del Carmen a Tulum, afectando un sistema de 124 cavernas y cenotes.Sun