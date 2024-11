Gobernador de Sinaloa Niega Reunión con “El Mayo”

*Rechaza Cualquier Vínculo.

Culiacán, Sin.;12 de Agosto.- La fecha en la que fue detenido en Estados Unidos, Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López, aclaró el gobernador, Rubén Rocha Moya, él se encontraba de vacaciones con su familia en los Ángeles, California, a donde voló en un avión privado de la familia Vizcarra.

Aclaró que en sus viajes a dicha ciudad de la Unión Americana los aprovecha para visitar que ahí viven, vacacionar y disfrutar de algún espectáculo deportivo, como tenía planeado en este breve periodo de asueto que pensaba disfrutar.

En una parte de su tradicional conferencia semanal, el jefe del Ejecutivo Estatal dejó claro que ya no desea hablar de este tema, en el que se le ha pretendido involucrar, puesto que el pasado fin de semana, ante el presidente de la República, Andrés López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ya fijó su postura y aclaro su posición.

Precisó que él no estaba enterado, de una supuesta reunión, en la que se dicen, asistió Ismael Zambada, Joaquín Guzmán López y presuntamente, Héctor MelesioCuén Ojeda, por lo que se siente tranquilo y ajeno a esta versión divulgada en una carta.

Sobre la supuesta develación en la misma carta, atribuida a Zambada García, en la que dice que uno de sus escoltas era el comandante de investigación del estado, José Rosario Heras López, el cual su familia lo reportó como desaparecido el 28 de julio pasado, Rocha Moya, indicó que no tenía conocimiento de que este funcionario fungiera como escolta.

Puntualizó que se enteró de que Heras López, presuntamente, formaba parte del grupo de seguridad del detenido en Estados Unidos, por la carta divulgada, por lo que la Fiscalía General del Estado tiene abierta una investigación. Sun