Reforma al Poder Judicial se Dictaminará el Lunes

*Confirma Ignacio Mier.

Ciudad de México;20 de agosto.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, advirtió que, pese al paro nacional de Jueces, Magistrados, Ministros, y empleados del Poder Judicial de la Federación, la reforma en esa materia será dictaminada el próximo lunes 26 de agosto.

«La Cámara de Diputados hizo un gran esfuerzo de hacer un amplio diálogo además de los que ya se habían realizado, ese ejercicio se hizo y se escucharon las voces de todos especialistas, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, desde los propios ministros hasta el personal operativo se expresaron. Ahora el dictamen está circulando y una vez que sea discutido y en su caso aprobado, se remitirá a la mesa directiva y continuará el proceso legislativo», aseveró.

El líder guinda, dijo que Morena escuchó todas las voces, incluidos 40 % de trabajadores que han realizado en carrera judicial y hasta ocho exámenes para ser promovidos de jueces a magistrados: «Han hecho ocho exámenes para ser promovidos y finalmente, en los exámenes de oposición, lo que prevalece no es solo el puntaje sino quienes tienen un padrino arriba, entonces esto se va a acabar».

Recordó que desde que comenzaron los foros, advirtieron que su propuesta «no era la biblia» ni «una posición mística pura de lo intocado», pero tampoco iba a ser el liberalismo a ultranza de cambiarlo todo.

«Era de acercamientos y creo que finalmente como quedó confeccionado abre la posibilidad de garantizar todos los derechos a los trabajadores, incluidos los ministros y magistrados, y por otro lado la posibilidad de que en condiciones de equidad y de transparencia puedan aspirar todos los que tienen carrera judicial, a que sin que haya favoritismo, puedan ser electos por el pueblo de México», detalló.

Mier Velazco, dijo que quienes se levantaron en paro están en su derecho, pero los acusó de formar parte de una composición «casi feudal» del Poder Judicial.

«Hay una discrepancia de los trabajadores porque es normal y natural, no hay que olvidar que el 57% casi el 60% de quienes se manifiestan tienen una relación directa familiar y de amistad de grupo, en esa composición casi feudal que tiene el Consejo de la Judicatura Federal a través de los estados, y ellos son los que utilizan esta incertidumbre para desinformar a los trabajadores», aseveró.

Por lo anterior, los llamó a «interiorizar» la reforma: «Yo creo que deben de interiorizar, reflexionar. Si se hace una revisión del cuadro comparativo que está circulando sobre el dictamen de la iniciativa y lo que quedó establecido en los criterios, se levantaría el paro».

Finalmente, Ignacio Mier advirtió dijo que le parecer «buena idea» la propuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la mañana de este martes, para hacer una adenda a la reforma del Poder Judicial, a fin de proteger a jueces y ministros del crimen organizado.

«Hoy la escuché y creo que es buena idea, se me hace oportuno poder presentar una reserva cuando se esté discutiendo para garantizar se preserve la seguridad de juzgadores. Vamos a analizarlo», concluyó.