Estados Incumplieron Obligación de Transparentar Información

*Sobre las Participaciones Federales.

Ciudad de México; 30 de Agosto de 2024.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el listado de las entidades federativas que no cumplieron con la obligación de transparentar información de las participaciones federales que reciben y tienen que compartir con sus municipios.

Así lo establece la Ley de Coordinación Fiscal en cuyos lineamientos se señalan diversos compromisos adquiridos por los estados para rendir cuentas sobre los recursos que les transfiere la federación.

Para ello, la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, hace una revisión de la información de las participaciones federales publicadas y de los reportes enviados por los gobiernos estatales a esta instancia.

CDMX encabeza lista de entidades que no publicaron información de participaciones federales

Con corte al 21 de agosto de 2024, se identificó al Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) que no publicó la información correspondiente al segundo trimestre mediante del 2024 en el órgano de difusión oficial.

Tampoco lo hizo en su página oficial de Internet, a más tardar el día 15 del mes siguiente a aquél en que se termine el trimestre que corresponda informar, como lo indica la ley.

Sinaloa aparece por carecer de un sistema de consulta de información en su página oficial de Internet.

No aparece información mensual de julio de 2024 con las cifras de las participaciones federales ministradas a sus municipios, actualizada de manera trimestral, con el desglose mensual correspondiente y, en su caso, con el ajuste respectivo, a través del apartado «Participaciones a Municipios».

En tanto, ocho entidades omitieron remitir a la Secretaría de Hacienda por correo electrónico el archivo digital de la publicación trimestral, en el periódico o medio de difusión oficial estatal en formato PDF.

Incluye las tablas correspondientes en archivo de Excel, que tienen que enviar en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de la publicación respectiva.

Se trata de la CDMX, Sinaloa, Coahuila, Columba, Tlaxcala, Tamaulipas, Yucatán y Durango.

Respecto a la obligatoriedad de mandar información de marzo, abril y mayo de los montos ministrados a cada municipio por cada concepto de participaciones federales, por correo electrónico a más tardar 10 días naturales posteriores al término del mes, se señala a Guerrero, Oaxaca, Colima, Sinaloa, Baja California y Morelos. Sun