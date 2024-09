Ebrard Confía en que Habrá Inversión Extranjera

*Pese a Reforma Judicial.

Ciudad de México; 18 de Septiembre.- Al descartar que haya pausas en las inversiones hacia México, el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el 15 de octubre se tendrá un primer evento empresarial internacional, y así tener un diálogo directo con los empresarios donde se podría explicar, entre otros temas, la reforma al Poder Judicial.

En entrevista, tras salir de la casa de transición de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, Ebrard indicó que se trata del evento CEO Outlook, el cual se realizará el 15 de octubre entre la coordinación de México y Estados Unidos, y que hasta el momento se tienen confirmadas 45 grandes empresas.

«30 empresas son las que ya están en México, y otras que se van a instalar en México o qué quieren invertir a partir del 2025», añadió que por parte de México estará el Consejo Coordinador Empresarial, las empresas globales, American Chamber of Commerce of Mexico, entre otras.

Marcelo Ebrard indicó que en el evento se van a presentar las líneas que van a seguir para atraer inversión de Estados Unidos, Alemania, Italia, entre otros países,

«Lo relevante, y la presidenta Sheinbaum así lo ha querido hacer, es que iniciando el gobierno haya está reunión con todos los puntos que se tengan que tratar, desde energía, cómo va a funcionar la implementación de la reforma al Poder Judicial, y ahí les haremos ver que en Estados Unidos ha habido elección de jueces desde hace muchos años y que hemos tomado en cuenta las experiencias que han tenido por allá», destacó.

Añadió que también habrá otros temas, por ejemplo, los que tienen que ver con infraestructura, la agilización en aduanas para importaciones y exportaciones.

En ese sentido, el próximo titular de Economía indicó que, tras la aprobación de la reforma Judicial se han visto más confirmaciones de inversiones importantes, «por fortuna para nosotros, y desde luego que tenemos que responder a sus preguntas legítimas, pero los grandes fondos de inversión ya me confirmaron que van a estar presentes». Sun