SAT Recupera 14.2 Mdp de Contribuyentes Morosos

*Del 15 al 28 de Octubre.

Ciudad de México; 29 de Octubre.- Del 15 al 28 de octubre más de mil contribuyentes que regularizaron su situación fiscal a través de las diversas facilidades de pago de adeudos y reducciones de multas, dejaron una recaudación de 14 millones 213 mil 14 Pesos, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Se beneficiaron tanto personas físicas como morales que tenían adeudos determinados por la autoridad o con adeudos autodeterminados (declaraciones).

El órgano recaudador de impuestos informó que solicitaron un pago a plazos de hasta 36 parcialidades, así como la reducción de hasta 100% de la multa y una disminución en la tasa de recargos.

Contribuyentes tienen hasta el 31 de diciembre para regularizar su situación.

Recordó que los contribuyentes que aún no se regularizan tienen hasta el 31 de diciembre de 2024 a través de diversas facilidades de pago.

Como por ejemplo, mencionó, en el pago a plazos el contribuyente puede elegir entre dos modalidades:

Pago en parcialidades. El adeudo se puede liquidar hasta en 36 meses, con un pago inicial de al menos 20% y una tasa de interés fija, de acuerdo a las parcialidades elegidas:

*De 1 a 12 meses la tasa es de 1.26%

*De 13 a 24 meses la tasa es de 1.53%

*De 13 a 24 meses la tasa es de 1.53%

Pago diferido. Con un pago inicial de al menos 20%, el contribuyente puede elegir cuándo quiere liquidar el resto del adeudo en una sola exhibición, en un plazo no mayor a 12 meses.

Los interesados pueden solicitar una reducción de hasta 100% de la multa, dependiendo de la antigüedad de la misma, así como una reducción a la tasa de recargos.

Contribuyentes deben realizar pago en el plazo otorgado para acceder a beneficios

El SAT enfatizó que es importante que el contribuyente realice el pago de la parte no reducida dentro del plazo concedido para que los beneficios otorgados surtan efectos.

Cada caso es particular, por lo que el SAT invita a los contribuyentes a programar una cita en citas.sat.gob.mx, dar clic en Registrar cita, elegir la opción «Adeudos y Multas» y acudir a la oficina en la fecha y hora elegida para conocer su adeudo y las facilidades de pago a las que son candidatos, así como el paso a paso para ser beneficiario.

De igual forma, pueden recibir orientación en:

*MarcaSAT 55 627 22 728, opción 9, seguida de la opción 3.

*Chat uno a uno chat.sat.gob.mx

*Minisitio http://omawww.sat.gob.mx/adeudos_fiscales/Paginas/default.htm

Con estas acciones el SAT reitera su compromiso de promover la responsabilidad social y la importancia de la contribución de todos los ciudadanos en la construcción del bien común, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales.Sun