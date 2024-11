Venta de Autos Eléctricos Aumentó en un 27%

*Principalmente de Origen Chino.

Ciudad de México, 31 de Octubre.-Electro Movilidad Asociación (EMA) reportó que la venta de vehículos eléctricos subió 27% en el tercer trimestre, mientras que la de vehículos híbridos aumentó 46%.

EMA agrupa a las automotrices BYD, JAC, NETA, SEV, Tesla y Volvo. En total, se comercializaron 8 mil 334 vehículos eléctricos de las marcas referidas y 7 mil 921 autos híbridos conectables.

Eugenio Grandio, presidente de EMA, destacó que, a diferencia de otros mercados donde se está desacelerando la venta de autos eléctricos, en México eso no está ocurriendo.

EMA tiene una proyección de que, hacia finales de año, los autos eléctricos alcancen una participación de entre 4 y 5% de las ventas totales de autos en el país.

BYD, Tesla y otras no reportan cifras de ventas al Inegi; ven necesario mejorar el sistema

Grandio comentó que las automotrices BYD, NETA, SEV y Tesla no reportan sus cifras de ventas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), como el resto de las marcas, porque consideran que hace falta actualizar y mejorar el sistema de reporte.

Actualmente, no es obligatorio que una automotriz reporte sus cifras de ventas al Inegi, lo hacen sólo las que firman un acuerdo de forma voluntaria.

«Por estrategia comercial algunas han decidido no firmar», indicó Grandiom quien agregó que a través del Registro Público Vehicular se puede conocer cuántos vehículos de estas marcas se están emplacando en el país.

EMA destacó que la Song Pro de BYD, la SUV conectable más accesible del mercado, colocó mil unidades.

Mientras que se entregaron las primeras Cybertruck de Tesla, siendo el primer mercado fuera de Estados Unidos en recibir el modelo.

En tanto, la infraestructura de recarga tanto pública como privada creció 9.3% sumando 42 mil 915 posiciones, en el trimestre. Sun