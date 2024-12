Prevén Colapso de Municipios Fronterizos Ante Deportaciones Masivas de Migrantes

* No Cuentan con Recursos Extraordinarios ni con la Infraestructura Necesaria.

Ciudad de México, 27 de Diciembre.- Los municipios de la frontera norte y sur del país, así como todos lo que se encuentran en la ruta migratoria, no cuentan con los recursos extraordinarios o adicionales ni con la infraestructura, los programas con albergues y comedores que se requieren ante una posible deportación masiva de migrantes, como lo anunció el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a partir del 20 de enero de 2025.

Municipios como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nogales, Reynosa, Nuevo Laredo y Tapachula, entre otros, podrían recibir al menos medio millón de mexicanos que serían deportados en 2025 como parte del millón de repatriados con el que ha amenazado el magnate.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, Mario Vázquez Robles, lamentó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 Morena y sus aliados no etiquetaron recursos para los municipios frente a las posibles deportaciones masivas, por lo que se prevé que la crisis humanitaria se agrave aún más.

Recordó que el gobierno federal ejerce 86% del gasto contributivo y los estados y municipios sólo 12%, una fórmula injusta que debe revisarse de cara a las deportaciones de cientos de miles de mexicanos que no tendrán recursos para sobrevivir en las ciudades fronterizas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, expuso que prácticamente todos los municipios fronterizos son las autoridades de ese nivel, apoyados por organizaciones civiles y religiosas que enfrentan el fenómeno de la migración, tanto de extranjeros que llegan para intentar cruzar a Estados Unidos, como mexicanos que son deportados o que están huyendo de la violencia en sus pueblos.

El senador del PAN lamentó la desatención por parte del gobierno federal en temas como la salud, vivienda, agua potable y drenaje, que se colapsarán si se concretan las advertencias de Donald Trump.

Vázquez Robles dijo que en Ciudad Juárez también es evidente el descontrol y la ausencia de una migración ordenada —como presume el gobierno federal—, lo cual está ocasionado problemas sociales y la violación de derechos humanos de los extranjeros que buscan cruzar.

«Todos los municipios fronterizos enfrentan la desatención del gobierno federal, no sólo de los migrantes, sino de los mexicanos deportados. No hay una política de atención (…) y no hay recursos etiquetados para 2025 ni ampliación de albergues o comedores», dijo.

La organización México Evalúa expuso que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene recursos proyectados de 1.6 mil millones de pesos para 2025, una reducción aproximada de 15% (-0.3 mil millones) respecto a los 1.9 mil millones aprobados para 2024. Es el peor monto asignado en más de 18 años.

El municipio de Tapachula, Chiapas —en la frontera sur y el cual es la puerta de entrada de miles de migrantes centroamericanos, sudamericanos y caribeños, de los cuales un porcentaje se queda en espera de los documentos migratorios o salvoconductos—, no ha transparentado el presupuesto que ejercerá en 2025 ni si tiene alguna partida o programa específico para migración.

Al respecto, activistas y abogados exhortaron hace unos días a la presidenta Claudia Sheinbaum a otorgar mayores recursos y programas para atender el fenómeno migratorio en la frontera sur y específicamente para la ciudad de Tapachula, donde miles de extranjeros pernoctan en las calles y plazas públicas.

El presidente de la Barra de Abogados de Chiapas, Edgar Gerardo Torreblanca, alertó que la actual crisis humanitaria se podría agravar aún más en el marco del amago de deportar a un millón de migrantes cada año. Aseveró que es urgente que al municipio de Tapachula y otros de la frontera sur se le destine un mayor presupuesto para dar atención a las familias migrantes que llegan constantemente, y así poder atenderlos con dignidad y mejorar los servicios básicos, pues la demanda de agua, luz, transporte, salud y vivienda está en aumento.

«Con los pocos recursos e infraestructura en cuanto a servicios públicos, de vivienda, salud y alimentación con que cuenta Tapachula no va a poder hacerle frente a esa migración masiva», concluyó. Sun