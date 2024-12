El SAT Multará a Quienes no Activen su Buzón Tributario

* El 31 de Diciembre es el Último Día Para Realizar el Trámite.

Tapachula, Chiapas; 27 de Diciembre del 2024.- A partir del año próximo el Buzón Tributario será obligatorio para todos los contribuyentes o personas que cuenten con RFC, ya que es el medio por donde la autoridad fiscal notificará y dará todos los avisos a los contribuyentes, dio a conocer en entrevista Fidel Moreno De los Santos, Contador Público Certificado en Fiscal.

Esta información es muy importante porque todos aquellos contribuyentes que no cuenten con esa herramienta o no la hayan tramitado ante la autoridad fiscal, serán multados con 4 mil u 11 mil Pesos, lo cual es preocupante, señaló.

“Nos da plazo hasta el 31 de diciembre de 2024, para que todo aquel contribuyente que esté registrado en el padrón del RFC de registro federal de contribuyente, esté obligado a tener su buzón tributario, y si en dado momento no lo activas, a partir del primero de enero del 2025 te generarán una multa”, explicó.

Destacó que existen excepciones, de personas que están dadas de alta en el sistema de RFC y no les aplicarán la multa como es el caso de los estudiantes, que tramitaron su RFC para obtener una beca.

Sin embargo, la medida por parte de la autoridad fiscal está generalizada, en el sentido de que quienes están obligados a tramitar su buzón tributario tienen que hacer su trámite. Pero mientras tanto, las multas y sanciones se van a realizar, independientemente si aplica o no, ya después se tendrán que hacer las aclaraciones.

El especialista en contabilidad y finanzas agregó que el Buzón Tributario se puede obtener por dos medios; asistir directamente a las oficinas del SAT, o a través de internet a través de la página del SAT, en donde los requisitos principales son el correo electrónico del contribuyente y el número telefónico. EL ORBE/ JC