Prevén Crisis Humanitaria en Frontera de Nogales por Deportaciones Masivas

*Albergues Están a Punto de Saturarse.

Nogales, Son.;21 de Enero.- Alejandro Nava, voluntario de Iniciativa Kino para la Frontera, prevé una crisis humanitaria por deportaciones masivas de migrantes a México ya que no hay suficientes refugios.

«Tras el cierre de la aplicación CBP One tenemos muchas personas que no saben que van a hacer y nosotros les ayudamos para que se trasladen a los refugios en Nogales, México», comentó.

El también voluntario de Samu, una fundación que recibe en Arizona a solicitantes de asilo que acaban de cruzar la frontera con Estados Unidos, consideró que esto podría colapsar la frontera norte del país debido a que los migrantes quieren permanecer en Nogales.

A través de esta organización está apoyando a los migrantes a trasladarse de la garita Denis DeConcini a los diferentes albergues de esta frontera.

«Les ayudamos con los taxis porque a veces gastan todo su dinero y llegan aquí a Nogales piensan que van a cruzar».

«Pero ya eliminaron la aplicación y no tienen dinero, no tienen comida, por eso les ayudamos para que lleguen a los refugios», expresó.

Alejandro Nava es americano y desde su perspectiva este drama humanitario lo ve «muy triste, ya que el gobierno nuevo quiere cerrar toda la frontera y no quiere que nadie pase».

«Es muy triste, yo soy católico, y pienso que recibir a los extranjeros recibes la cara de Dios», enfatizó Nava. Sun