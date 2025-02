Sigue Donald Trump en su Pelea Contra el Mundo

* Suspende Ayuda a Sudáfrica, Impondrá Aranceles Recíprocos a más Países, Tomará Control de Gaza.

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este viernes que la próxima semana anunciará la imposición de aranceles a varios países, una medida que busca equiparar los gravámenes que estos aplican a las exportaciones estadounidenses y que aviva la incertidumbre sobre una posible guerra comercial.

«La semana próxima anunciaré aranceles recíprocos, para que se nos trate en igualdad de condiciones con otros países. No queremos más ni menos. Así que lo anunciaré la próxima semana, junto con muchas otras cosas», dijo en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, donde se reunió con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.

«Hablaré sobre comercio recíproco la próxima semana, tendremos una conferencia de prensa y lo explicaremos de manera bastante simple», agregó el líder republicano.

Suspende la Ayuda a Sudáfrica

Trump ordenó este viernes 7 de febrero bloquear de forma indefinida toda la ayuda suministrada a Sudáfrica, país al que señala de «confiscar» tierras de la minoría blanca afrikáner y critica por sus posturas contra Israel.

Trump ha dicho, sin citar pruebas, que «Sudáfrica está confiscando tierras» y que «ciertas clases de personas» han sido tratadas «muy mal». El multimillonario nacido en Sudáfrica Elon Musk, cercano a Trump, afirma que los sudafricanos blancos han sido víctimas de «leyes de propiedad racistas».

«Mientras Sudáfrica continúe con estas prácticas injustas e inmorales que dañan a nuestra nación, Estados Unidos no proporcionará ayuda o asistencia a Sudáfrica», señala la orden ejecutiva.

El presidente también denunció que «Sudáfrica ha adoptado posiciones agresivas hacia Estados Unidos y sus aliados, incluida la acusación de genocidio a Israel» ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Aunque Trump ya suspendió la ayuda humanitaria en todo el mundo por un período de 90 días, la sanción contra Sudáfrica tiene un plazo indefinido.

Trump reitera que Israel entregará Gaza a Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este jueves (06.02.2025) que Israel entregará Gaza a Estados Unidos cuando termine el conflicto y que no se necesitará el despliegue de soldados para aplicar su propuesta de toma de control y reurbanización del territorio.

Trump sostiene que Estados Unidos no enviaría tropas al enclave palestino

«No se necesitarían soldados estadounidenses. Reinaría la estabilidad en la región», expresó el jefe de Estado en su red Truth Social, al reafirmar su sorpresivo plan, que consiste en reasentar a dos millones de Palestinos que viven en Gaza.

«La Franja de Gaza sería entregada por Israel a Estados Unidos al concluir los combates», precisó.

Trump dijo el martes que Washington se adueñaría del territorio y retiraría las bombas sin explotar y los escombros para reconstruir el enclave devastado por la guerra.