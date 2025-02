México No Entrará en Recesión Tras Imposición de Aranceles

*Informa la SHCP.

Ciudad de México; 13 de Febrero.-México no entraría en una recesión con los aranceles de Estados Unidos, el costo lo resentirán los hogares en Estados Unidos con un estimado en mil 500 Dólares al año y una mayor inflación, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

«Si bien existe el riesgo de que los aranceles desaceleren el crecimiento en ciertos sectores como el manufacturero, no se esperaría que México entrara en una recesión en caso de que se modifiquen los aranceles relativos en nuestro principal mercado», dijo el subsecretario del ramo, Edgar Amador Zamora.

Al participar en el Foro «Impacto en las Finanzas Públicas ante las medidas susceptibles de implementar por el gobierno de Estados Unidos y mejores prácticas en la eficiencia recaudatoria», dijo que la demanda interna es el motor de la economía y no la externa.

Durante su exposición en el evento organizado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, advirtió que la medida arancelaria afectaría principalmente al poder adquisitivo de las familias en EU.

«Algunos análisis indican que en conjunto los aranceles a México, Canadá y China implicarían para los ciudadanos de Estados Unidos un costo promedio adicional de mil 500 dólares al año, por familia», puntualizó.

En términos macroeconómicos conllevaría a un aumento de la inflación de 1.2 puntos porcentuales, lo que ya se ve reflejado en revisiones al alza en EU con el 4.4% a 12 meses muy por encima de la meta del 2%.

Hizo ver que el vecino país del norte se enfrentará a una disyuntiva compleja ante esa postura restrictiva proteccionista: tener costos para sus ciudadanos y empresas o priorizar la estabilidad de precios y el dinamismo económico.

Amador Zamora explicó que las importaciones totales de México, que incluyen bienes de consumo, intermedios y de capital, representan casi el 60%.

«Esto significa que, si las exportaciones disminuyen en caso de que haya medidas arancelarias, las importaciones también lo harán», alertó.

Las exportaciones netas, enfatizó, son importantes en términos de contabilidad nacional, es decir, explicó, exportaciones menos importaciones, por lo que el efecto total sobre el producto interno bruto (PIB) es difícil de estimar.

Mencionó que México es una economía muy competitiva y abierta, en donde la suma de las exportaciones e importaciones representa más del 70% del PIB, en EU no llega al 30% y en Canadá el 40%.

Dentro de ese contexto, el Subsecretario afirmó que la economía no se encuentra en una situación de fragilidad, por el contrario, está bien preparada por lo que es capaz de enfrentar un entorno externo como lo ha demostrado con la resiliencia.

Además, cuenta con reservas internacionales en máximos históricos por más de 230 mil millones de Dólares, líneas de defensa para sortear la volatilidad y liquidez que refuerzan la estabilidad macroeconómica.

Por lo que pidió tener la cabeza fría y revisar detalladamente los decretos que emita EU sobre el tema arancelario, tal y como lo recomienda la presidenta, Claudia Sheinbaum, de quien dijo goza de un liderazgo.Sun