Miles de Migrantes Haitianos se Quedan Varados en Tapachula

Luego de que Donald Trump, ordenara el cierre de la aplicación CBP One, miles de haitianos enfrentan un futuro incierto en territorio mexicano, dedicándose al comercio ambulante, entre otras actividades informales.

*LA TARDANZA EN LOS TRÁMITES PARA SOLICITAR REFUGIO, PROVOCÓ QUE MILES DE EXTRANJEROS NO LOGRARAN LLEGAR A EEUU, POR LO QUE DECIDIERON QUEDARSE A VIVIR EN LA REGIÓN.

Tapachula, Chiapas; 13 de Febrero del 2025.- Migrantes haitianos se dedican al comercio informal en el centro de la Ciudad de Tapachula, después de haberse quedado varados en esta zona de la frontera sur de México, posterior al cierre de la aplicación CBP One en Estados Unidos; y aseguran no tener recursos económicos para sostener a sus familias y enfrentan un futuro incierto.



El migrante haitiano, Jean “N” explicó que llegó a esta ciudad en el mes de noviembre y realizó sus trámites ante el INM, sin embargo, por la tardanza en los trámites ya no pudo avanzar en su intención de llegar a la frontera norte de México con Estados Unidos.Destacó que el pasado 20 de Enero, el gobierno norteamericano notificó la cancelación de la aplicación CBP One, y con ello se esfumó la esperanza que tenían de ir en busca del sueño americano. Y en este momento enfrentan un futuro incierto.Comentó que viene acompañado de su familia, así como de algunos amigos,y cuando llegaron a esta región de la frontera sur de México, pensaron que los trámites migratorios serían rápidos, desafortunadamente no fue así, están varados aquí en donde no tienen trabajo, y los pocos recursos económicos que tenían ya se los terminaron.“Nos vimos obligados a comerciar, a vender en la calle en donde pedimos un espacio, con carretillas vedemos frutas, verduras, diferentes productos para poder comer, para poder pagar la renta de un cuarto que compartimos dos familias”, comentó.Cuestionado sobre si regresarán a su país dijo que eso no es una opción, debido a la inseguridad y la violencia que existe en su lugar de origen.Agregó que esperarán reunir recursos económicos para trasladarse a otro Estado del norte de la República Mexicana, porque aquí en Tapachula no hay trabajo. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros