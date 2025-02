Alertan Sobre Denuncias Falsas de Violencia de Género

*Por el Caso LadyUber.

Ciudad de México; 18 de Febrero de 2025.- Luego de que se dieran a conocer al menos tres casos en los que se denunció acoso y violencia de género de manera indebida para obtener beneficios personales, la Red de Acción Feminista hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para actuar con responsabilidad y ética en el uso de las herramientas legales destinadas a combatir la violencia de género.

Alertó que casos como «#LadyUber», «#LadyLomas» y «#LadyViolación», calificados así en redes sociales, afectan la credibilidad de víctimas auténticas y representan un riesgo para el avance de la lucha feminista.

«Los recientes casos mediáticos, identificados como ‘#LadyUber’, ‘#LadyLomas’ y ‘#LadyViolación’, evidencian intentos de utilizar de manera indebida las denuncias de acoso y violencia de género. Estas acciones, además de dañar la vida de personas inocentes, afectan la legitimidad de quienes verdaderamente necesitan protección y justicia», expuso Mariana Estrada López, vocera de Red de Acción Feminista.

¿Quién es «#LadyUber»?

A través de un comunicado, Estrada López señaló que el caso más sonado fue el de una usuaria de la plataforma de transporte que amenazó a un conductor con encarcelarlo por no apresurarse en el trayecto.

En una llamada, la mujer lo acusó de acoso y de hacerle preguntas «extrañas»; sin embargo, un video grabado por la unidad de Uber desmintió su versión. «¿Avanzas, o te avientas cinco años de cárcel?», le dijo la pasajera al conductor.

De acuerdo con el Artículo 247 del Código Penal Federal, la persona que falsee un hecho puede recibir una pena de hasta ocho años de prisión, indicó.

¿Qué hizo «#LadyLomas»?

Indicó que en el caso «#LadyLomas», se identificó a la persona como Iris Liliana «N», quien intentó ingresar a una vivienda en Lomas de Chapultepec y, al ser descubierta, acusó falsamente a una oficial de policía de acoso y violencia.

Sin embargo, los reportes indican que fue ella quien agredió a la uniformada. Además, se le señala por manipular videos para acusar a su exesposo de violencia con el fin de exigir una pensión de 1.6 millones de pesos.

Iris Liliana «N» también fue señalada de acusar de corrupción a funcionarios públicos, tanto de la Fiscalía como de los juzgados familiares en la Ciudad de México, por el simple hecho de no concederle la razón a ella.

Caso «#LadyViolación».

En el tercer caso, agregó, los medios de comunicación evidenciaron a una joven que tuvo una fuerte discusión con un comerciante y al hacerse de palabras lo amenazó con denunciarlo por violación. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles.

Ante estos hechos, Mariana Estrada López advirtió que «la violencia de género es una realidad que afecta a miles de mujeres en nuestro país y que ha costado años de lucha visibilizar y enfrentar.

Por lo que, consideró «fundamental que no permitamos que casos aislados y conductas irresponsables desacrediten este movimiento que tanto ha logrado para garantizar nuestros derechos y nuestra seguridad».

Asimismo, enfatizó que «desde la Red de Acción Feminista reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y con el combate frontal a la violencia de género. Sin embargo, también es nuestra responsabilidad enfatizar la importancia de la veracidad y la ética en cada denuncia, pues la integridad del movimiento feminista depende de su credibilidad y de su compromiso con la justicia».Sun