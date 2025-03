Buscadores Exhiben Crematorios y Restos Óseos en Rancho Izaguirre

*Rechazan que se Trate de un Montaje.

Ciudad de México, 20 de Marzo.-«No es un montaje, no es una invención», señaló el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, al responder con un video a los señalamientos sobre la veracidad de los crematorios clandestinos en el Rancho Izaguirre y si fueron usados para quemar cuerpos humanos.

Este jueves, el colectivo exhibió en la red social Facebook videos del hallazgo de restos calcinados encontrados el 5 de marzo y solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) se tome como antecedente de cómo fueron localizados.

El colectivo señaló que lo encontrado en el Rancho Izaguirre no son hornos comunes, sino crematorios utilizados para calcinar cuerpos humanos.

Esto después de que durante la conferencia encabezada por el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero aseguró que no se tienen análisis físicos y químicos que evidencien que en el lugar se realizaron actividades crematorias.

Guerreros Buscadores de Jalisco apuntaron que a diferencia de lo que algunos han dicho, estos crematorios tienen una base de ladrillo y piedra que se alcanza a ver, y que las evidencias que exponen que fueron utilizados para calcinar cuerpos «la evidencia es clara y contundente».

Insistieron que durante estos 16 días desde el hallazgo han estado esperando en describir la verdad, y que a la vez se han recuperado cubetas llenas de huesos y restos óseos calcinados.

«No es un montaje, no es una invención. Es la cruda realidad que hemos encontrado en Teuchitlán. Queremos que la verdad sea conocida y que se haga justicia por las víctimas. Queremos que Fiscalía General de la República también tenga esto como antecedente de que así fueron localizados», declaró el colectivo.

Asimismo, enfatizaron que el lugar tenía mucho tiempo operando, por lo que etiquetaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

—–¿Qué dice la FGR sobre el caso Teuchitlán?

Durante la primera conferencia en la que se expusieron los primeros análisis de la investigación de la FGR, Gertz Manero expuso una serie de omisiones e irregularidades de la Fiscalía de Justicia de Jalisco en el caso del rancho Izaguirre.

Asimismo, señaló que por el momento no permiten establecer que el inmueble del municipio de Teuchitlán era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un centro de adiestramiento y exterminio.

«Seis meses después, los servicios periciales del estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que en directa, vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que deben haber estado sometidas a temperaturas entre 800 y mil 200 grados centígrados, lo cual necesariamente debe dejar huellas periciales de ello», expuso.

Precisó que «no va a haber la manera de eludir la responsabilidad de lo que haya ocurrido ahí, porque afortunadamente se tiene que hacer una valoración para poder establecer con toda precisión un lugar donde haya habido una cremación de esa naturaleza. La tierra, las piedras, todo el ámbito alrededor, es decir, la cantidad de pruebas técnico-periciales, físico y químico son abundantes», insistió Gertz Manero. Sun