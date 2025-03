Economía Mexicana ya Vive Clara Desaceleración: BBVA

Ciudad de México; 28 de Marzo de 2025.- El director general de BBVA México, Eduardo Osuna, dijo que la economía del país ya enfrenta una clara desaceleración, con lo que es necesario respaldar sectores estratégicos como el turismo.

«Este no es un tema menor, ya estamos viendo una clara desaceleración en la inversión, en el crecimiento y en la generación del empleo, por eso más que nunca es muy urgente identificar sectores capaces de activar la economía en el corto plazo, de forma inmediata y que además tengan un impacto profundo en estas variables».

«Y uno de los sectores que tiene estas características es el turismo, es un sector que es un motor contracíclico por excelencia, no depende de licitaciones, no depende de ciclos largos», dijo el directivo de la institución bancaria.

En la presentación del programa «Avanzamos por México», en conjunto con la Secretaría de Turismo, Osuna explicó que dicha actividad productiva activa el empleo local, las cadenas productivas de forma inmediata y crece cuando otros sectores «se enfrían».

«Los turistas van a seguir llegando, las experiencias van a seguir siendo buscadas por esos turistas y las comunidades deben de seguir avanzando si les damos las herramientas adecuadas para que esto ocurra. El turismo no solo es parte del presente de México, sino que tiene que ser gran parte de nuestro futuro si le damos el impulso adecuado», dijo.

En ese sentido, indicó que el plan «Avanzamos por México» pone al centro de las comunidades, a las pequeñas empresas y talento que viven en los pueblos mágicos del país.

El directivo de BBVA México dijo que la institución financiera tiene 65 mil millones de pesos en financiamiento relacionado al sector turístico en México, además de que tiene amplia presencia en medios de pago digitales, siendo el banco del Tren Maya, encargados del proceso de compra de boletos.

Sectur y BBVA impulsarán pueblos mágicos.

En conjunto con la Secretaría de Turismo (Sectur), el banco presentó el plan «Avanzamos por México», enfocado en pueblos mágicos, que les otorgará financiamiento, educación financiera, digitalización para recibir pagos digitales, así como conectividad, una fuerte estrategia de publicidad a los pueblos, así como promociones a través de las tarjetas de BBVA, con descuentos y meses sin intereses.

«Vamos a hacer paquetes diseñados específicamente para personas físicas y con actividad empresarial y Pymes. En todos estos lugares vamos a trabajar el segundo eje del desarrollo económico local, especialmente con un foco en los artesanos y artistas y pequeños empresarios», explicó.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, dijo que en este momento incierto, el sector turístico es el único sector con una balanza siempre positiva.

En ese sentido, dijo que en enero se rompió récord en turismo, con una llegada de 8.2% más de visitantes.

Además, al cierre de 2024 se registraron en el país más de 45 millones de turistas que ingresaron a territorio nacional.

«El gran reto que tenemos es cómo seguir teniendo esta marca viva a nivel internacional. Entonces estas estrategias permiten que hoy podamos consolidar los pueblos mágicos», añadió.

La funcionaria del Gobierno Federal recordó que dentro del Plan México, la meta es colocar al país como el quinto más visitado en el mundo. SUN