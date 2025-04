Influenza Aviar H5N1 Cobra su Primera Víctima en México

*Identifica los Síntomas.

Ciudad de México; 08 de Abril de 2025.- La Secretaría de Salud (Ssa) recientemente comunicó el fallecimiento de una niña de tres años, quien perdió la vida debido a la influenza aviar A (H5N1). Este caso representa el primer registro de infección humana por este tipo de influenza en México.

El pasado 1 de abril, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) validó la presencia del virus de Influenza A (H5N1) en muestras clínicas de la paciente. Desde su ingreso al hospital, la niña recibió tratamiento con oseltamivir, un antiviral recomendado para el manejo de infecciones por influenza. A pesar de los esfuerzos médicos, su condición empeoró, lo que resultó en su fallecimiento.

La paciente fue atendida en una unidad médica de tercer nivel en la ciudad de Torreón.

Una vez confirmado el diagnóstico, la Secretaría de Salud notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional.

¿Qué es la influenza aviar A H5N1?

De acuerdo con un artículo del Departamento de Santa Clara, Estados Unidos, la influenza aviar A H5N1 es un subtipo del virus de la gripe que afecta principalmente a las aves, pero también puede infectar a otros animales, incluidos mamíferos como vacas, gatos e incluso seres humanos

¿Cuáles son los síntomas la influenza aviar A H5N1?

Los síntomas asociados con la influenza aviar A H5N1 en seres humanos pueden ser similares a los de la gripe común, aunque en algunos casos, la enfermedad se presenta de forma más grave. Entre los síntomas más frecuentes se incluyen:

*Fiebre

*Escalofríos

*Tos

*Dolor de garganta

*Dificultad para respirar/falta de aire

*Lagrimeo, enrojecimiento o irritación en los ojos

*Dolor de cabeza

*Escurrimiento nasal o nariz

*Dolores musculares o en el cuerpo

*Diarrea

¿Qué es el oseltamivir?

De acuerdo con Medline Plus, el oseltamivir es un medicamento utilizado para tratar la infección por influenza, comúnmente conocida como gripe.

Según Medline Plus, este fármaco está indicado en adultos, niños y bebés mayores de 2 semanas que presenten síntomas de gripe no mayores a 48 horas.

Asimismo, se emplea en la prevención de ciertos tipos de influenza en individuos mayores de un año que hayan estado en contacto cercano con personas infectadas, o cuando se ha registrado un brote en la comunidad.Sun