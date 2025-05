México y EEUU Alcanzan Acuerdo Para Disminuir Arancel al Jitomate

*Informa el Titular de SADER.

Ciudad de México;7 de Mayo.- El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, aseguró que alcanzó un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos (EU) para beneficiar a ambos países respecto al arancel de 20.91% que el gobierno norteamericano anunció el pasado 15 de abril.

Sin dar mayores detalles, el titular de la Sader indicó en su cuenta de X que el día de ayer se reunió en Washington D.C. con su homóloga BrookeRollins y 27 representantes de empresas y asociaciones estadounidenses que participan en la importación, transporte, procesamiento y distribución del jitomate mexicano en EU.

«Resaltaron los efectos adversos de la medida adoptada por el gobierno estadounidense, que encarecerá los tomates para las y los consumidores, afectará a 50 mil empleos en esa cadena de valor en Estados Unidos y a numerosas empresas involucradas en el sector.

«Finalmente, resaltaron también que el tomate mexicano no tiene sustituto posible, no sólo por su volumen sino también por su calidad», escribió en una publicación en redes sociales que acompañó con fotos de la reunión de cabildeo.

Hace tres semanas, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que aplicará una cuota compensatoria de 20.91% al tomate o jitomate mexicano, al considerar que el Acuerdo que suspende la investigación antidumping de tomate fresco de México», del año 2019, no rindió los resultados esperados.

De acuerdo con el gobierno norteamericano, el arancel propuesto entrará en vigor el próximo 14 de julio, así, inició un periodo de tres meses en el que las Secretarías de ambos países pueden alcanzar un acuerdo para suavizar las tensiones en el tema. SUN