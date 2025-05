INE Alerta Déficit Presupuestal en 4 Estados Para Elección Judicial

Ciudad de México;7 de Mayo.- El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que, a menos de un mes de la elección judicial, los Organismos Públicos Locales Electorales de Zacatecas, Nayarit, Veracruz y San Luis Potosí tienen recursos insuficientes para sus elecciones del Poder Judicial.

De acuerdo con el último informe de la situación presupuestal de los OPLES, hay seis organismos en riesgo medio: Colima, Yucatán, Quintana Roo, Ciudad de México, Aguascalientes y Baja California.

El OPLE de Zacatecas ha sido uno de los más afectados por el recorte presupuestal que arrastra desde años previos. Para la elección judicial, la secretaría de finanzas local le autorizó una ampliación total de 60 millones de Pesos, de los 140 millones que solicitó el Instituto.

El monto es insuficiente, pues aún tiene un déficit de 23 millones 037 mil Pesos para la contratación de capacitadores y supervisores electorales, renta de inmobiliario, mecanismos de recolección y alimentación para el día de la jornada electoral y para las sesiones de cómputos.

Tampoco tiene para la conclusión del convenio de coordinación con el INE, al que adeuda 18 millones de Pesos, y no ha tenido respuesta del Gobierno Estatal.

Problemas en las entidades.

En San Luis Potosí, el congreso local autorizó una ampliación de hasta 110 millones de pesos para la elección judicial, que le sería ministrado paulatinamente.

Hasta el 30 de abril, el OPLE ha recibido 67 millones 779 mil pesos, por lo que aún tiene un monto pendiente de 42 millones de pesos.

Además, no cuenta con los recursos suficientes para cubrir la totalidad de los compromisos adquiridos en el Convenio de Coordinación con el INE para este proceso electoral, que asciende a 21 millones de pesos.

Nayarit fue el último estado en sumarse a la elección judicial, por lo que dentro de su presupuesto no tenía contemplado los recursos para llevarla a cabo.

La Secretaría de Administración y Finanzas local autorizó un monto por 30 millones, de los cuales les han depositado 20 millones, que el OPLE subraya que son insuficientes.

«Se considera esta entidad en riesgo alto, debido a los tiempos reducidos en los que está organizando las múltiples actividades del proceso electoral y porque sigue sin contar con los recursos suficientes», señala el informe.

En Veracruz, que además tiene elecciones de municipios, el Congreso le autorizó 149 millones de pesos adicionales para la elección judicial.

En Veracruz, que además tiene elecciones de municipios, el Congreso le autorizó 149 millones de pesos adicionales para la elección judicial.

El Organismo adeuda la totalidad del convenio de coordinación con el INE, que asciende a 54 millones de pesos, «por lo que su riesgo se considera alto y es necesario brindarle seguimiento a efecto de conocer si el OPL contará con recursos suficientes para cubrir los compromisos que derivan de la organización de estas elecciones».