CNTE Desconoce a Alfonso Cepeda Salas, Secretario del SNTE

*Pro Criticar Paro de Labores.

Ciudad de México; 16 de Mayo de 2025.- Como parte de sus movilizaciones en la Ciudad de México, maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquean este viernes Avenida Insurgentes-Reforma, así como el Circuito Interior.

Los y las docentes emplazaron a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se reinstale nuevamente la mesa de negociación en Palacio Nacional.

En la Asamblea Nacional Representativa que realizaron durante la noche de este jueves, acordaron también elaborar un documento de desconocimiento del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas por sus declaraciones de denostación hacia la CNTE.

Líder de la SNTE se va contra la CNTE.

Este jueves, el líder del SNTE y senador de Morena se manifestó en contra del paro de labores que impulsa la CNTR al afirmar que más que una medida de presión sobre el Gobierno federal es una herida a las comunidades educativas.

«A las compañeras y compañeros que impulsan medidas como el paro de labores les decimos con respeto, pero con firmeza: entendemos su indignación, coincidimos con sus demandas, pero no compartimos sus métodos de lucha. ¿Por qué? porque afectar a nuestros estudiantes, más que una medida de presión sobre el gobierno es más una herida a nuestras comunidades educativas.

«Nosotros creemos en la fuerza de la organización, no en la imposición. Creemos en el diálogo estratégico, no en la confrontación. Cuando negociamos, no claudicamos, transformamos. Cada conquista en la mesa de diálogo desde aumentos salariales y en prestaciones, desde condiciones laborales como la basificación hasta el retiro de la iniciativa de reforma del ISSSTE, son pruebas de ello», dijo.

Para este sábado y domingo, los docentes centistas tienen programado, jornadas en el metro de la capital del país, al igual que la toma de casetas rumbo a Cuernavaca, Querétaro y San Marcos.Sun