Analiza Senado Crear Seguro Nacional de Desempleo

*Ya se Aplica en Querétaro y CDMX.

Ciudad de México; 17 de Mayo de 2025.- El Senado de la República analiza en Comisiones establecer a nivel nacional el seguro de desempleo para otorgar un apoyo económico temporal a las personas que han perdido el empleo en el país.

La reforma al artículo 4 de la Constitución busca replicar los programas para apoyar a quienes pierden su trabajo en los Estados de Querétaro y en la Ciudad de México (CDMX).

«Se busca que el seguro de desempleo sea un derecho social, no sólo un programa que dependa de la voluntad política. Queremos que la ley lo haga realidad con apoyos económicos, pero también con capacitación y ayuda para encontrar un nuevo empleo», explicó el senador Agustín Dorantes.

«Un derecho que diga claro y fuerte: si pierdes tu trabajo por algo que no fue tu culpa, se te otorgaría un apoyo económico», explicó el senador del Partido Acción Nacional (PAN).

Dijo que esta iniciativa se debe dictaminar de forma urgente porque tan solo en diciembre del año pasado más de 400 mil personas perdieron su empleo formal, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Argumentó que ello para cientos de miles familias significa no tener para comprar alimentos, no hay forma de pagar rentas o hipotecas, entre otros gastos.

Indicó que en Querétaro si una persona que pierde su empleo puede recibir hasta 10 mil 500 pesos para salir adelante, mientras encuentra otro trabajo.

En la Ciudad de México existe un apoyo similar, por lo que debe ser replicado a nivel nacional.