Empresas Gaseras Amagan con Paro Nacional en Junio

*Exigen Ajuste Tarifario.

Ciudad de México; 17 de Mayo de 2025.- Compañías gaseras amagan con un paro nacional en la primera semana de junio, si el Gobierno Federal no realiza un aumento al gas Licuado de Petróleo (LP) de 4.24 Pesos.

Pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la secretaria de Energía, Luz Elena González, que los convoquen a un encuentro exprofeso para llegar a acuerdos con este sector energético.

Operadores legales de Gas LP denunciaron que el tope de precios establecido desde el año 2021, ha provocado una situación insostenible en los costos de operación, que ha derivado en el despido de trabajadores.

Por ello, alertaron que «es cuestión de meses» para que inicie el cierre masivo de compañías.

A inicios de 2025, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEXGAS), advirtió que la situación financiera del sector se agravó por la imposición de la «Tarifa de Distribución» que provocó una reducción de hasta el 50%, lo que impide cubrir gastos operativos para la entrega a domicilio del gas, así como complicaciones para pago de nómina, combustible, mantenimiento del equipo, y costo de insumos y servicios.

Aunado a ello, los gaseros afirman que han enfrentado bloqueo de permisos, regulaciones arbitrarias y topes de precios que distorsionan el mercado.

«SENER no actúa como árbitro imparcial ni como promotor de legalidad, sino como actor hostil frente a quienes cumplen la ley. Esta actitud persecutoria ha generado efectos devastadores como cierres de empresas gaseras, despido de trabajadores, fuga de inversión y debilitamiento de la infraestructura privada, justo cuando el Estado necesita aliados estratégicos para mantener el suministro nacional. La estrategia de confrontación no solo es ineficiente, es irresponsable», señaló el sector gasero en un comunicado.

Este viernes, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la crisis de gas que está a punto de estallar, y ordenó a la titular de la Secretaría de Energía atender el tema, sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna convocatoria para entablar el diálogo, lamentaron.

La propuesta del sector se centra en incrementar a la tarifa de gas LP en 4.25 Pesos, «a fin de garantizar una distribución segura y continua».

Los afectados recordaron que el Gas LP provee a cien millones de mexicanos, y es el combustible predominante, para cocinar y calentar agua en el 76% de los hogares de México, por lo que pidieron a la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, atender su llamado, y evitar el paro nacional la primera semana de junio.

«Se nos escucha, llegamos a un acuerdo de reestructurar el precio del Gas LP, o cerramos las compañías, con el trágico despido de miles de trabajadores», advirtieron. SUN