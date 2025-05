Las Aerolíneas Sobrevenden Vuelos Alrededor del 5%

*Más Boletos que Asientos.

Ciudad de México; 25 de Mayo de 2025.- Las aerolíneas tienen permitida la sobreventa de vuelos y es una práctica común en la industria de la aviación, por lo que se estima que sobrevenden hasta 5% de los boletos de un vuelo, de acuerdo con expertos.

La sobreventa consiste en vender más boletos de los que hay disponibles en un vuelo.

«Esta práctica se basa en el cálculo estadístico de que algunos pasajeros no se presentarán al embarque debido a cancelaciones de último minuto, cambios de planes o conexiones perdidas, permitiendo a las aerolíneas maximizar la ocupación de sus vuelos y reducir pérdidas económicas.

«Sin embargo, este proceso puede causar inconvenientes a los pasajeros, por lo que deben existir regulaciones para proteger sus derechos, así como para evitar el abuso de las aerolíneas», dijo Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas.

«Se supone que está permitido sobrevender hasta 5% de los asientos disponibles en un avión», agregó.

Esta práctica les permite a las aerolíneas no perder dinero en un mercado competitivo y con márgenes de ganancia ajustados.

Sin embargo, puede afectar a los pasajeros, ya que la sobreventa es común hacia destinos de alta demanda y se agudiza en temporadas altas.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) considera que la afectación de pasajeros por la sobreventa es mínima, incidiendo apenas en 0.1% de los viajeros.

La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló la necesidad de revisar la sobreventa de boletos por parte de las aerolíneas.

Recientemente, se presentaron dos iniciativas en la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Aviación Civil promovidas por los partidos Morena y Verde, particularmente a los artículos 49 y 52 en el párrafo cuarto donde se incrementan las sanciones a las aerolíneas por la sobreventa y hay mayores compensaciones para los pasajeros.

Entre las sanciones propuestas destaca un incremento de 25% a 35% de la indemnización respectiva que se debe pagar al pasajero cuando no pueda abordar su vuelo porque se sobrevendió; compensación de 100% del costo total del boleto, en efectivo, por lo que el reembolso no puede ser en crédito, parcialidades, tarjetas de regalo, monederos electrónicos, bonificaciones, reimpresión de otro boleto, descuentos, puntos y/o cualquier otro tipo de pago.

También sugieren una multa progresiva. En la primera infracción a la norma, de 500 UMAS (Unidades de Medida y Actualización); en la segunda, por reincidencia, mil 500 UMAS y, en la tercera, 5 mil UMAS, además de una amonestación a la línea aérea.

Viva Aerobus comentó que la sobreventa de boletos es una práctica regulada por la Ley de Aviación Civil y permitida para todas las aerolíneas comerciales del país.

«Esta política, aplicada con responsabilidad, permite brindar opciones a pasajeros que necesitan viajar de último momento.

«No obstante, cuando su implementación genera alguna afectación a los pasajeros con reservación confirmada, contamos con mecanismos de compensación y asistencia, entre ellos la reubicación en el vuelo más cercano disponible, conforme a la normatividad vigente», indicó la aerolínea. Sun