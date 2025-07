Policía Cibernética Alerta por Fraude con IA Tras Robo de Autos

Ciudad de México; 30 de Julio de 2025.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de su Unidad de Policía Cibernética, emitió una alerta sobre una nueva modalidad de fraude en la que ciberdelincuentes utilizan herramientas de inteligencia artificial para engañar a personas que han sido víctimas de robo de vehículo.

De acuerdo con el comunicado oficial 2179/2025, los estafadores no necesariamente participan en el robo del automóvil, pero se aprovechan de la información que las propias víctimas comparten en redes sociales -como número de placas, color, modelo, lugar del robo o datos de contacto- para hacerse pasar por autoridades, ciudadanos solidarios o personal de grúas.

Mediante mensajes, correos electrónicos o llamadas generadas con ayuda de inteligencia artificial, los delincuentes simulan que el vehículo robado ha sido localizado y solicitan recompensas o pagos por supuestos gastos de traslado. Las víctimas, en un estado de vulnerabilidad emocional y urgencia, pueden caer fácilmente en el engaño.

«Este tipo de fraude se alimenta de la esperanza y desesperación de los propietarios que buscan recuperar su vehículo», explicó la Unidad de Policía Cibernética. «Con técnicas de ingeniería social y el uso avanzado de IA, los criminales logran crear mensajes creíbles que suplantan identidades o imitan voces de instituciones reales».

Recomendaciones para evitar este tipo de estafas:

La SSC recomienda a la ciudadanía tomar precauciones al difundir información personal o sobre bienes en redes sociales. Entre las medidas clave que se deben adoptar, destacan:

*Evita compartir datos sensibles: No publiques tu número telefónico, dirección u horarios habituales.

*Refuerza la privacidad de tus redes sociales: Restringe quién puede ver o interactuar con tus publicaciones.

*Verifica toda llamada o mensaje no solicitado: No hagas pagos sin confirmar por canales oficiales.

*Nunca compartas información financiera con desconocidos.

*Guarda y reporta toda evidencia de intento de fraude: Puede ser útil para futuras investigaciones.

*Acude a las autoridades: Siempre denuncia el robo y cualquier intento de fraude ante el Ministerio Público.

*Mantén contacto constante con tu aseguradora para recibir asesoría confiable.

Contacto y asistencia.

La SSC reitera que la ciudadanía puede comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética a través del correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o al teléfono 55 5242 5100 ext. 5086, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Para más información y consejos de seguridad, se invita a seguir las redes sociales oficiales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.Sun