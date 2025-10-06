Hay Alerta en Tres Estados por Huracán “Priscilla”

* Colima, Nayarit y Jalisco Emiten Alertas Meteorológicas.

Guadalajara, Jal., 5 de Octubre.- Ante la presencia del huracán «Priscilla», de categoría 1, los gobiernos de Colima, Nayarit y Jalisco emitieron alertas meteorológicas para que la población esté atenta a los avisos preventivos, sobre todo en la franja costera.

En Colima, además, se determinó cerrar de manera provisional los accesos a las playas.

Según el pronóstico de lluvias a 24 horas, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Colima, así como en zonas de Jalisco y Guerrero.

En cuanto a condiciones de viento y oleaje, se prevén vientos sostenidos de 50 a 60 km/h, con rachas de 80 a 100 km/h en las costas de Colima, Jalisco y Michoacán, además de oleaje elevado de cuatro a cinco metros de altura, lo que representa alto riesgo para la navegación y actividades marítimas en toda la región.

«Priscilla» evolucionó a huracán este domingo en aguas del Pacífico. De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que avance sin tocar tierra, pero las lluvias afectarán Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

De acuerdo con el reporte de las 18:15 horas del SMN, «Priscilla» se ubicaba a 460 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y 770 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Avanzaba hacia el nor-noroeste a 6 kilómetros por hora (km/h) con vientos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h.

Se mantenía zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, en el estado de Nayarit.

En Guerrero, Protección Civil estatal alertó sobre chubascos y lluvias puntuales con posibles descargas eléctricas en las regiones de la Costa Grande, Tierra Caliente, Acapulco, Centro, Montaña, Costa Chica, Norte y Sierra.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), «Priscilla» podría evolucionar en los próximos días a huracán categoría 2. Sun