lunes, octubre 6, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaNacionalHay Alerta en Tres Estados por Huracán “Priscilla”
Nacional

Hay Alerta en Tres Estados por Huracán “Priscilla”

0
20

* Colima, Nayarit y Jalisco Emiten Alertas Meteorológicas.

Guadalajara, Jal., 5 de Octubre.- Ante la presencia del huracán «Priscilla», de categoría 1, los gobiernos de Colima, Nayarit y Jalisco emitieron alertas meteorológicas para que la población esté atenta a los avisos preventivos, sobre todo en la franja costera.
En Colima, además, se determinó cerrar de manera provisional los accesos a las playas.
Según el pronóstico de lluvias a 24 horas, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Colima, así como en zonas de Jalisco y Guerrero.
En cuanto a condiciones de viento y oleaje, se prevén vientos sostenidos de 50 a 60 km/h, con rachas de 80 a 100 km/h en las costas de Colima, Jalisco y Michoacán, además de oleaje elevado de cuatro a cinco metros de altura, lo que representa alto riesgo para la navegación y actividades marítimas en toda la región.
«Priscilla» evolucionó a huracán este domingo en aguas del Pacífico. De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que avance sin tocar tierra, pero las lluvias afectarán Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.
De acuerdo con el reporte de las 18:15 horas del SMN, «Priscilla» se ubicaba a 460 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y 770 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.
Avanzaba hacia el nor-noroeste a 6 kilómetros por hora (km/h) con vientos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h.
Se mantenía zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, en el estado de Nayarit.
En Guerrero, Protección Civil estatal alertó sobre chubascos y lluvias puntuales con posibles descargas eléctricas en las regiones de la Costa Grande, Tierra Caliente, Acapulco, Centro, Montaña, Costa Chica, Norte y Sierra.
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), «Priscilla» podría evolucionar en los próximos días a huracán categoría 2. Sun

Hay Alerta en Tres Estados por Huracán “Priscilla”
Artículo anterior
Tecnología de la GN va Contra Robo en Carreteras
Artículo siguiente
Conferencia de prensa en vivo. Lunes 06 de octubre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Se manifestaron por la mañana de este lunes para exigir que se agilice la construcción del puente Chapultepec

Al Instante staff - 0
Habitantes de la zona alta de #Tapachula se manifestaron por la mañana de este lunes para exigir que se agilice la construcción del puente...
Leer más

Protestan conductores de combis en #Tapachula

Al Instante staff - 0
Conductores de colectivos de la ruta cobach, el Carmen y solidaridad 2000 se manifestaron por la mañana de este lunes en la carretera antigua...
Leer más

En Villaflores, SSP y FGE detienen a masculino en posesión de presuntos narcóticos

Al Instante staff - 0
-El detenido manifestó pertenecer a una célula delictiva Como parte de la acciones preventivas y disuasivas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV