De lo más ligero a lo más denso: El orden correcto para aplicar tus productos de skincare

En el cuidado de la piel, la secuencia de aplicación es un factor tanto o más determinante que la simple selección de productos, puesto que de ella depende la eficacia de toda la rutina. Un error común es mezclar el orden, lo que puede resultar en que los ingredientes activos más costosos queden sellados en la superficie por una crema pesada, impidiendo su penetración y desperdiciando su potencial. Para garantizar que cada producto cumpla su función terapéutica, es fundamental seguir una progresión lógica basada en la densidad y el peso molecular de las fórmulas.

La regla universal del cuidado de la piel es aplicar de lo más ligero a lo más denso. Esta metodología asegura que las moléculas más pequeñas y solubles en agua, que contienen los tratamientos concentrados (como los sueros), sean absorbidas primero y lleguen a las capas profundas de la epidermis. Si se aplica una crema oclusiva antes, se crea una barrera impenetrable.

El último paso de la rutina debe ser siempre el más oclusivo, que tiene como función sellar todos los activos y proteger la piel del ambiente (protector solar por la mañana, o aceite facial por la noche). A continuación, desglosamos los cinco pasos esenciales y su orden correcto, explicando cómo esta estrategia maximiza la absorción y optimiza los resultados de su inversión en cuidado facial.

Paso 1: La limpieza como el punto de partida

Independientemente del momento del día (mañana o noche), la limpieza es la base y siempre debe ser el primer paso innegociable de cualquier rutina de cuidado de la piel. Aplicar cualquier producto de tratamiento, por costoso o efectivo que sea, sobre una piel sucia, con residuos de sebo, células muertas, polución o maquillaje, no solo es ineficaz, sino que puede llevar a la obstrucción de los poros e irritación.

Por la mañana para eliminar el sebo nocturno: Utilizar un limpiador suave o simplemente agua fresca para retirar el exceso de sebo, sudor y los residuos de los productos aplicados la noche anterior. Esto prepara la piel para recibir los antioxidantes.

Por la noche la doble limpieza obligatoria: Realizar la doble limpieza (primero con aceite o bálsamo seguido de un limpiador acuoso) para asegurar la eliminación total del maquillaje, el protector solar y la polución acumulada durante el día. La piel debe quedar como un lienzo limpio y con el pH equilibrado para maximizar la absorción de los siguientes activos.

Paso 2: Tónicos y esencias acuosas para preparar y equilibrar

Una vez que la piel esté limpia y seca, el siguiente paso consiste en aplicar cualquier producto que tenga una consistencia similar al agua. Estos productos ligeros actúan como preparadores, ayudando a acondicionar la piel y mejorar la penetración de los activos más concentrados que se aplican a continuación.

Tónicos y equilibrio del pH: Los tónicos son fundamentales para restaurar el pH natural de la piel tras la limpieza. Si utilizas tónicos que contienen activos exfoliantes suaves (como AHA o BHA), estos deben ir inmediatamente después de la limpieza para que actúe sobre la capa superficial.

Esencias y pre-hidratación: Las esencias, que suelen tener una textura ligeramente más viscosa que el agua, se aplican a toques suaves con la palma de la mano. Su función es añadir una primera capa de hidratación y preparar las células, actuando como un vehículo que facilita la absorción de los sueros.

Técnica de aplicación: Estos productos deben aplicarse directamente con las manos o con la ayuda de un disco de algodón, presionando suavemente sobre el rostro y cuello, y se debe esperar unos segundos hasta que la piel se sienta ligeramente húmeda pero no mojada.

Paso 3: Sueros de tratamiento y activos concentrados

Este es el paso donde se aplican los ingredientes activos más potentes y de molécula más pequeña, diseñados para penetrar profundamente y corregir problemas específicos. Los sueros y boosters suelen tener una base acuosa o de gel.

Orden por textura y función: Dentro de este paso, la regla de lo ligero a lo denso se mantiene. El suero más líquido (generalmente base de vitamina C o ácido hialurónico) va primero, seguido por el suero más viscoso o en gel.

Activos clave: Los sueros como el Garnier vitamina C son vitales por la mañana para fortalecer la defensa antioxidante, mientras que los sueros con retinol o péptidos cuyos activos de corrección se absorben y funcionan mejor por la noche. Es importante aclarar que estos productos no deben ser sellados inmediatamente por la crema.

Tiempo de absorción: Es crucial dejar que el suero se absorba por completo (entre 30 y 60 segundos) antes de pasar al siguiente paso. Esto asegura que los activos penetren y no se mezclen ni se diluyan con la capa de hidratación más densa.

Paso 4: Cuidado del contorno de ojos y cremas ligeras para el sellado de activos

Una vez que los sueros de tratamiento se han absorbido por completo y la piel está lista, es el momento de aplicar la hidratación. El propósito de este paso es sellar los activos que se encuentran debajo y aportar nutrición a las capas superficiales de la piel.

Contorno de ojos: La piel alrededor de los ojos es más delgada y delicada. Los productos específicos para el contorno de ojos deben aplicarse en este momento, antes o junto con la crema hidratante facial. Aplicar suavemente una pequeña cantidad con el dedo anular para evitar la presión excesiva en esta zona frágil.

Crema hidratante facial: Aplicar la crema o loción hidratante. Esta capa actúa como un humectante y un emoliente, reduciendo la pérdida de agua transepidérmica (TEWL) e impidiendo que los sueros aplicados previamente se evaporen.

Elección por textura: Si la piel es grasa o mixta, optar por una textura en gel o loción ligera. Si es seca, se puede usar una crema más densa y nutritiva para asegurar el confort.

Paso 5: Protección solar por la mañana y aceites oclusivos por la noche

El último paso de la rutina es siempre el más oclusivo, es decir, el producto que crea la capa final de sellado sobre la piel. Este paso es esencialmente protector y debe aplicarse al final para que cumpla su función de escudo.