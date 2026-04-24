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Instruye Yamil Melgar Acelerar Trabajos de Rehabilitación de la Primera Norte

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*Afirmó que la Obra se Entregará en Tiempo y Forma.

Tapachula, Chiapas; 23 de Abril de 2026.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo instruyó a los contratistas de la obra de la 1ª. Avenida Norte, acelerar los trabajos para disminuir las afectaciones a las familias que habitan en ese sector.

Tras escuchar las voces ciudadanas, el Alcalde solicitó de manera urgente a las empresas constructoras agilicen las obras de introducción de drenaje y descargas sanitarias, red de agua potable y tomas domiciliarias para entregar la obra en el menor tiempo posible, pero sin afectar la calidad de los trabajos.
Acompañado del secretario de Obras Públicas Municipales, William Antonio Penagos Caballero, el Presidente Municipal supervisó la obra que se ejecuta para seguir sumando calles integrales a los tapachultecos. Boletín Oficial

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