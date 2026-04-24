viernes, abril 24, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalFamiliares de Beany Guadalupe Marchan en Tapachula para Exigir Justicia por Feminicidio
Local

Familiares de Beany Guadalupe Marchan en Tapachula para Exigir Justicia por Feminicidio

0
2

*- El Contingente se Manifestó en las Oficinas de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa
*- La Autoridad les Informó que se Tienen Avances en la Investigación y que no Habrá Impunidad

Tapachula, Chiapas; 23 de Abril de 2026.- Familiares, amistades y ciudadanos se concentraron la tarde de este jueves en el Parque Central“Miguel Hidalgo” para participar en una marcha pacífica en exigencia de justicia por el caso de Beany Guadalupe Lozano García, víctima de feminicidio.
El contingente, integrado por aproximadamente 100 personas, partió alrededor de las 16:00 horas con destino a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Fronteriza-Costa, ubicadas sobre el Bulevar Akishino.
La movilización fue encabezada por la señora Anaí Guadalupe García Alfaro, madre de la joven, quien ha solicitado a las autoridades el esclarecimiento del caso y la aplicación de la ley contra el presunto responsable.

Durante el recorrido, las y los manifestantes vistieron pantalón de mezclilla y playeras blancas con la fotografía de Beany, además de portar pancartas y lonas con mensajes como: “Si tocan a una, respondemos todas” y “Justicia para Beany. Ni una más”, en alusión a la creciente preocupación social por la violencia de género en la región.
De acuerdo con los familiares, Beany Guadalupe Lozano García fue privada de la vida el pasado 6 de abril en el cantón Umoa, municipio de Tuxtla Chico. Señalan como presunto agresor a su pareja, José Manuel Rubio Santín, por lo que exigen que el caso no quede impune y se garantice justicia pronta y efectiva.
La manifestación se desarrolló de manera pacífica, en un ambiente de exigencia y solidaridad, reflejando el reclamo colectivo ante los casos de violencia contra las mujeres en la región del Soconusco.
Los familiares reiteraron su llamado a la Fiscalía para agilizar las investigaciones y evitar que este caso se sume a la lista de hechos sin resolver, subrayando que la exigencia no es solo por Beany, sino por todas las mujeres que han sido víctimas de violencia.
Madre de Beany exige justicia afuera de Fiscalía en Tapachula.
Afuera de la Fiscalía de Distrito Zona Fronteriza-Costa, Guadalupe García Alfaro, madre de Beany Guadalupe Lozano García, denunció presuntas omisiones en la investigación del feminicidio de su hija y acusó que se dio tiempo al presunto responsable para escapar.
Ante los diferentes medios de comunicación señaló que desde el primer momento aportó datos que, asegura, no fueron atendidos con prontitud, por lo que exigió la emisión de una alerta de búsqueda internacional, al existir indicios de que el agresor pudo huir hacia Centroamérica.
Por su parte, el fiscal Ernesto López Hernández informó a la familia que la investigación presenta avances, aunque por la secrecía del caso no puede revelar detalles, garantizando que se hará justicia. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

Familiares de Beany Guadalupe Marchan en Tapachula para Exigir Justicia por Feminicidio
Artículo anterior
Continúa Contaminación Provocada por Basurero Clandestino en Cacahoatán.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina en vivo. Viernes 24 de abril 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Alumnos del Jardín Gabriela Mistral Visitan el Museo de Tapachula

Al Instante staff - 0
Alumnos del 1° “B” del jardín de niños Gabriela Mistral realizaron una visita educativa al Museo de Tapachula, donde participaron en un recorrido guiado...
Leer más

El Fiscal del Estado de Chiapas, Informa:

Al Instante staff - 0
Desde la ciudad de Palenque, les informo que, luego de los trabajos de inteligencia e investigación, se logró la ubicación y ejecución de las...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV