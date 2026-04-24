Familiares de Beany Guadalupe Marchan en Tapachula para Exigir Justicia por Feminicidio

*- El Contingente se Manifestó en las Oficinas de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa

*- La Autoridad les Informó que se Tienen Avances en la Investigación y que no Habrá Impunidad

Tapachula, Chiapas; 23 de Abril de 2026.- Familiares, amistades y ciudadanos se concentraron la tarde de este jueves en el Parque Central“Miguel Hidalgo” para participar en una marcha pacífica en exigencia de justicia por el caso de Beany Guadalupe Lozano García, víctima de feminicidio.

El contingente, integrado por aproximadamente 100 personas, partió alrededor de las 16:00 horas con destino a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Fronteriza-Costa, ubicadas sobre el Bulevar Akishino.

La movilización fue encabezada por la señora Anaí Guadalupe García Alfaro, madre de la joven, quien ha solicitado a las autoridades el esclarecimiento del caso y la aplicación de la ley contra el presunto responsable.



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Durante el recorrido, las y los manifestantes vistieron pantalón de mezclilla y playeras blancas con la fotografía de Beany, además de portar pancartas y lonas con mensajes como: “Si tocan a una, respondemos todas” y “Justicia para Beany. Ni una más”, en alusión a la creciente preocupación social por la violencia de género en la región.De acuerdo con los familiares, Beany Guadalupe Lozano García fue privada de la vida el pasado 6 de abril en el cantón Umoa, municipio de Tuxtla Chico. Señalan como presunto agresor a su pareja, José Manuel Rubio Santín, por lo que exigen que el caso no quede impune y se garantice justicia pronta y efectiva.La manifestación se desarrolló de manera pacífica, en un ambiente de exigencia y solidaridad, reflejando el reclamo colectivo ante los casos de violencia contra las mujeres en la región del Soconusco.Los familiares reiteraron su llamado a la Fiscalía para agilizar las investigaciones y evitar que este caso se sume a la lista de hechos sin resolver, subrayando que la exigencia no es solo por Beany, sino por todas las mujeres que han sido víctimas de violencia.Madre de Beany exige justicia afuera de Fiscalía en Tapachula.Afuera de la Fiscalía de Distrito Zona Fronteriza-Costa, Guadalupe García Alfaro, madre de Beany Guadalupe Lozano García, denunció presuntas omisiones en la investigación del feminicidio de su hija y acusó que se dio tiempo al presunto responsable para escapar.Ante los diferentes medios de comunicación señaló que desde el primer momento aportó datos que, asegura, no fueron atendidos con prontitud, por lo que exigió la emisión de una alerta de búsqueda internacional, al existir indicios de que el agresor pudo huir hacia Centroamérica.Por su parte, el fiscal Ernesto López Hernández informó a la familia que la investigación presenta avances, aunque por la secrecía del caso no puede revelar detalles, garantizando que se hará justicia. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros