Continúa Contaminación Provocada por Basurero Clandestino en Cacahoatán.

*- Presuntamente el Vertedero es Operado por el Ayuntamiento de Dicho Municipio.

*- El Alcalde Víctor Pérez Incumple las Recomendaciones de PROFEPA.

Cacahoatán, Chiapas; 23 de Abril de 2026.- El aún presidente municipal de Cacahoatán, Víctor Pérez Saldaña, continúa ignorando las recomendaciones emitidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), como consta en el acta de inspección ordinaria No. PFPA/015/0117/2025 y en el expediente No. PFPA/12.1/35.1/00049-2025, entregados a las autoridades locales desde el año pasado. Dichas observaciones derivaron incluso en la clausura del sitio, misma que ha sido sistemáticamente desacatada.

Cabe recordar que el Gobierno Municipal fue denunciado desde 2025 por operar un basurero ilegal en la comunidad La Soledad, el cual ha generado una grave afectación ambiental que impacta directamente a cientos de familias de la zona.

Uno de los problemas más alarmantes es el escurrimiento de lixiviados hacia el río Cahoacán durante la temporada de lluvias, contaminando el agua del afluente que es utilizada por diversas comunidades río abajo. Esta situación no solo evidencia negligencia, sino también una omisión deliberada ante un riesgo sanitario y ecológico de gran magnitud.

A pesar de que autoridades federales ordenaron la clausura del sitio, el Ayuntamiento ha continuado utilizándolo de manera irregular, permitiendo el depósito diario de desechos sin ningún control adecuado.

Ante esta problemática, los pobladores exigen la intervención inmediata de PROFEPA para que se haga valer la ley, se clausure de manera definitiva el basurero y se apliquen las sanciones correspondientes al Ayuntamiento de Cacahoatán. Resulta especialmente contradictorio que esta administración, encabezada por un alcalde surgido del Partido Verde Ecologista de México, incurra en prácticas que atentan directamente contra el medio ambiente.

Habitantes del municipio señalan además que, lejos de atender esta crisis, el Edil parece más enfocado en impulsar políticamente a su hermano, Diego Pérez, con miras a la sucesión municipal.

Esta actitud ha incrementado el descontento social, al percibirse un abandono de las responsabilidades públicas en favor de intereses personales y familiares. EL ORBE/ Mesa de Redacción