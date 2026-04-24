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Preparatoria Simojovel Compite con Entrega en el Estatal 2026 en Tapachula.

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*- Destaca el Compromiso de los Jóvenes Atletas Dentro y Fuera de la Cancha.
*- Este Viernes Concluyen los Encuentros en Futbol, Basquetbol y Voleibol

Tapachula, Chiapas; 23 de Abril de 2026.- La delegación de la Escuela Preparatoria Simojovel participa con determinación en el Encuentro Estatal de Preparatorias 2026, que inició este jueves en Tapachula y concluirá hoy viernes.
Las sedes del torneo son los campos de Pobres Unidos, Raymundo Enríquez, Alejandro Córdova y la Escuela Preparatoria III.
Pese a un trayecto de más de nueve horas y a las limitaciones económicas, el equipo mantiene su objetivo de avanzar a las semifinales en las disciplinas de futbol, basquetbol y voleibol, representando con orgullo a su región.

El profesor Jorge Álvarez Díaz, docente de Educación Física, señaló que la delegación compite frente a 16 equipos por disciplina, provenientes de las distintas regiones del Estado, destacando el compromiso de los jóvenes atletas dentro y fuera de la cancha.
Con 42 años de historia, la institución ha participado en la mayoría de las ediciones estatales, consolidando una tradición deportiva que fortalece la formación integral del alumnado.
En esta edición, la preparatoria tiene presencia en futbol varonil y femenil, voleibol varonil y basquetbol femenil. Los primeros resultados mantienen al equipo en la lucha por un lugar en la siguiente fase.
La participación ha sido posible gracias al respaldo de autoridades municipales, el sector empresarial y, principalmente, de los padres de familia, quienes organizaron diversas actividades para cubrir los gastos del viaje.
Más allá de los resultados, la institución reafirma su compromiso con la formación de jóvenes a través del deporte, promoviendo valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia. EL ORBE/Nelson Bautista

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