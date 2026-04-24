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Tapachula Destaca por no Registrar Casos de Paludismo

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*La Región se Encuentra en Fase de Erradicación.

Tapachula, Chiapas; 23 de Abril de 2026.- En el marco del Día Internacional del Paludismo, autoridades de salud confirmaron que Tapachula se mantiene sin casos activos de esta enfermedad, un avance significativo en la meta de eliminarla en Chiapas y en todo México antes de 2030.
Julio César Chuk Velázquez, responsable de Promoción de la Salud de la Jurisdicción Sanitaria VII, destacó que este resultado es fruto del trabajo coordinado entre la Secretaría de Salud, organizaciones civiles y el Ayuntamiento.
Aunque la región fue considerada durante años como zona endémica, hoy se encuentra en la fase final hacia su erradicación.
Uno de los ejes centrales de la estrategia sanitaria es la atención a personas en contexto de movilidad, debido a que el paludismo puede detectarse en quienes transitan por la región.
Las autoridades mantienen una vigilancia epidemiológica activa para identificar posibles casos de manera oportuna.
“Se está dando especial atención a quienes viajan. Si presentan síntomas como fiebre, sudoración intensa, dolor de cabeza o vómito, deben acudir de inmediato a las unidades de salud”, señaló.
La detección se realiza mediante la técnica conocida como “gota gruesa”, un análisis de sangre que permite confirmar la presencia del parásito. Tanto este estudio como el tratamiento son gratuitos para toda la población, sin distinción de nacionalidad.
Las principales unidades disponibles para atención inmediata incluyen Centros de Salud en Tapachula, Villa Las Flores, indeco Cebadilla y nueve unidades médicas distribuidas en cabeceras municipales.
Las autoridades subrayan que la eliminación de criaderos del mosquito transmisor es fundamental para prevenir nuevos casos.
Estos suelen encontrarse en aguas estancadas con vegetación. Entre las recomendaciones destacan, mantener limpios patios y alrededores, eliminando maleza y desechos. Evitar acumulaciones de agua en recipientes, utilizar mosquiteros, ropa protectora y repelentes y mantener hábitos de higiene en el hogar.
De forma complementaria, continúan las acciones de fumigación y rociado en colonias de los 16 municipios que integran la jurisdicción sanitaria.
El paludismo es una enfermedad curable si se detecta a tiempo, el tratamiento tiene una duración de siete días y se administra bajo supervisión médica con medicamentos específicos.
Las autoridades reiteraron el llamado a evitar la automedicación y acudir a los servicios de salud más cercanos. EL ORBE/Nelson Bautista

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