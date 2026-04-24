Chiapas Refuerza Gobernabilidad con Seguridad, Inclusión y Desarrollo: Secretaria de Gobierno

*- La Funcionaria Realizó una Gira de Trabajo en el Municipio de Tapachula

*- En Entrevista Para el Rotativo El Orbe Abordó el Tema de la Seguridad en la Región

*- Aseveró que Chiapas Tiene un Gobierno Cercano que Escucha y Atiende a su Gente.

*DESTACÓ LA COORDINACIÓN EN MESAS DE PAZ, EL COMBATE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, EL IMPULSO A LA ALFABETIZACIÓN Y LA ATENCIÓN AL FENÓMENO MIGRATORIO.

Tapachula, Chiapas; 23 de Abril de 2026.- En el marco de una gira de trabajo por la región Soconusco, la secretaria general de Gobierno, Dulce María Rodríguez Ovando, subrayó que la gobernabilidad en Chiapas se sostiene en la coordinación institucional, la atención territorial y el enfoque social para enfrentar los principales retos del Estado.

Tras encabezar una mesa de paz en Tuzantán y localidades aledañas, la funcionaria visitó en Tapachula las instalaciones de rotativo EL ORBE, en donde fue entrevistada por el Coordinador General, Enrique Zamora Morlet.



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La funcionaria explicó que las Mesas de Paz permiten articular esfuerzos entre autoridades de los tres niveles de Gobierno para garantizar estabilidad y seguridad en regiones que abarcan zonas de la Sierra y la Costa. “Es una gran responsabilidad, pero más un compromiso… siempre debe existir esa buena coordinación para lograr una buena gobernabilidad en el Estado”, afirmó.En materia de violencia de género, reconoció que el problema persiste y requiere atención integral. “Nos duele mucho el tema de las violencias hacia las mujeres… el feminicidio es algo extremo que no debe pasar”, expresó, al tiempo que llamó a fortalecer la denuncia y la prevención desde el núcleo familiar. Destacó que el acceso a espacios de atención y el acompañamiento institucional son clave para frenar este fenómeno.Rodríguez Ovando también resaltó el impacto social y económico del programa de alfabetización impulsado por el Gobierno Estatal, al considerar que brinda herramientas básicas que transforman la vida de las personas. “Aprender a leer y escribir les cambia la vida… pueden acceder a servicios, tomar decisiones y ser autosuficientes”, señaló.En el rubro de seguridad y combate a la corrupción, reiteró la postura del gobernador Eduardo Ramírez de no tolerar irregularidades en el servicio público. “Puede ser mi amigo o compadre, pero quien no cumpla con honestidad, no tiene cabida”, puntualizó.Sobre el fenómeno migratorio en la frontera sur, indicó que existe coordinación con organismos como ACNUR y COMAR para atender el flujo de personas en movilidad, buscando que el proceso se lleve de manera ordenada y con enfoque humanitario.Finalmente, la Secretaria reafirmó el compromiso del Gobierno Estatal con la región: “Vamos a seguir regresando y estar muy al pendiente… Chiapas tiene un gobierno cercano que escucha y atiende a su gente”.La visita refleja una estrategia que combina seguridad, inclusión social y desarrollo humano como pilares para el crecimiento económico y la estabilidad en la entidad. EL ORBE/ Mesa de Redacción