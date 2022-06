Erik Rubín Muestra sus Atributos Como Faraón

El regreso al teatro de Erik Rubín, en un entallado atuendo como el Faraón en «José el soñador», dejó con el ojo cuadrado hasta a su mujer. Luego de que hace unos días, Andrea Legarreta invitara al público a ver los grandes atributos de su marido, el actor bromeó sobre lo sucedido.

“Salieron unas fotos donde se ven algunas transparencias, pero son gajes del oficio, ahora cuidamos más esa parte. No es que sea muy pudoroso, pero tampoco voy andar diciendo ‘miren, miren’. Sí me da un poco de pena”, contó divertido.

Lejos de la broma, Rubín está feliz de regresar a esta puesta en escena que se sabe de memoria. “Creo en Dios y creo que nos da mensajes. Esta fue la primera obra que vi, me sabía todas las canciones porque la vi una y otra vez. Y me cambió, su mensaje de esperanza y de nobleza sí me llegó”, explica el cantante que hace 18 años interpretó por primera vez este mismo papel.

“Es un sueño y tengo la oportunidad de mejorar mi trabajo anterior, ahora que creo que soy una persona más consciente y con más bagaje”. SUN