Carlos Rivera Aumenta Sospechas y Posa con Supuesto Anillo de Casado

Aunque siempre han mantenido su vida privada en total hermetismo, en los últimos días la relación amorosa entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ha dado mucho de qué hablar, pues la pareja no solo emprendió el viaje hacia tierras europeas para tomarse unas largas vacaciones; sino que, se dice, llegaron al altar.

Hace unas horas ambos artistas levantaron sospechas de una posible boda, luego de que se filtraran varias fotografías en las que aparecen junto al Papa Francisco y en la que se puede ver a Cynthia usando un anillo de compromiso, y debajo de éste una argolla de matrimonio.

Aunque hasta ese momento todo quedó en simples suposiciones, la noticia habría sido confirmada esta misma tarde por el intérprete de «Me muero», quien compartió unas fotografías en redes sociales de su visita al Vaticano, pero lo que llamó la atención es que, al igual que su novia, él también porta un anillo de bodas.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y mientras unos lo felicitaron por su matrimonio, otros le pidieron que ya no los mantenga en secreto y se anime a compartir con ellos su felicidad: «¿Ese anillo? ¿Algo que quieras contarnos?», «¿Qué es eso que brilla en su mano?, «Ayuda, el anillo», son solo algunos comentarios que pueden leerse.

Por ahora ninguno de los dos ha confirmado que ya sean marido y mujer; sin embargo, todo indica que la boda fue únicamente por lo civil, ya que de acuerdo con información del programa «Ventaneando», la ceremonia religiosa se llevará a cabo este viernes y será por todo lo alto.

Incluso se sabe que las familias de ambos viajaron hasta España, donde se encuentran, para estar con ellos en esta nueva etapa de su vida. SUN