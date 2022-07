Christian Nodal Anuncia su Retiro Temporal

Ciudad de México.- Christian Nodal sorprendió con la noticia que se retirará de los escenarios para reencontrarse a sí mismo, pues desde que terminó su relación con Belinda, está en vuelto en la controversia; si no es porque lo llaman «naco», es porque dedicó una canción a J Balvin, lloró en uno de sus conciertos o fue visto de la mano con su nueva pareja, la rapera Cazzu. Por todo esto, el cantante reconoce que necesita de un respiro, ¿Cuánto tiempo se alejará del medio?

El compositor de 23 años ya ha tenido suficiente, pues ahora que está por concluir la primera etapa del «Forajido Tour», quiere tomar un descanso antes de retomar las fechas con las que sellará la gira que lo llevó por todo Latinoamérica y, lo hará visitar gran parte de Estados Unidos. Se trata de un break de dos meses, lo que quiere decir que no tendremos más de Nodal en lo que transcurrirá de julio y agosto.

«Bueno, mi gente, se acabaron la temporada de los shows. Voy a tomar dos meses como vacaciones», indicó en su cuenta de Instagram.

Además, el intérprete de «Botella tras botella» agradeció a los fans de las ciudades que visitó durante la gira. «Quiero agradecerle a todos mis fans, con todo el corazón, por entregarse con toda el alma en Guatemala, Costa Rica, Honduras, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, México y Colombia». El cantante aseguró que se llevó a cada uno de los asistentes dentro de su pecho.

Pero antes de comenzar con sus vacaciones, Nodal se presentará este viernes 8 de julio, en Ciudad Madero, Tamaulipas donde clausurará la primera temporada de su gira. Luego de eso, «Forajido Tour» será retomada a mediados de septiembre en Estados Unidos, donde tendrá presentaciones hasta finales de octubre.

Hasta el momento, el músico mexicano no ha referido si saldrá fuera de México para tomar sus vacaciones, pero lo más seguro es que las pasará a lado de Cazzu, con quien se le ha captado viajando a diferente sitios, como Barcelona, región en la que la rapera se presentó para dar concierto y Nodal fue su invitado especial. Pero sus encuentros no han parado ahí, porque también se le ha visto juntos en Bolivia y Colombia. Sun