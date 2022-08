«Top Gun» se Convierte en uno de los Mejores Éxitos en Taquilla

«Top Gun: Maverick» acaba de romper un nuevo récord, desbancando a «Titanic», luego de 25 años, como el séptimo estreno más taquillero en la historia del cine de Estados Unidos. Esta es también la única película, protagonizada por Tom Cruise, que rebasa las ganancias de los 100 millones de dólares en tan sólo un fin de semana. ¿Rebasará las cifras logradas por «Avengers: Infinity War»?

Según informó «Variety», las ganancias en taquilla han hablado y demuestran que él público contemporáneo disfruta de las historias de acción y adrenalina, pues en los puestos que se encuentran arriba de la cinta de Joseph Kosinski, se ubican películas como «Black Panther» ($700 millones), «Avatar» ($760 millones), «Spider-Man: No Way Home» ($804 millones), «Avengers: Endgame» ($853 millones) y «Star Wars: The Force Awakens» ($936 millones).

Desde que «Top Gun: Maverick» llegó a los cines, el pasado 27 de mayo, el público demostró su preferencia por el retorno del capitán Pete «Mavercik» Michelle, pues a más de dos meses de su estreno todavía está disponible en algunas salas de cine. Actualmente, la película protagonizada por Tom Cruise ha recaudado 662 millones de dólares en ventas de boletos, aproximadamente. SUN