Influencer Hizo Quedar mal a México en Reino Unido

El influencer Jezzini recientemente compartió un video en su cuenta de TikTok, en la que lo siguen más de 3 millones de personas. En éste menciona que está de viaje en Londres y, en sus palabras, dejó mal al país por un par de personajes mexicanos. “Estoy de viaje en Londres y acabo de hacer quedar mal a México de la peor forma posible”. Comentó que se encontraba en un bar con unos amigos, entre ellos, una argentina y varios ingleses. Fue entonces que quiso hablar acerca de la muerte de la Reina Isabel II, pero es aquí donde cometió su primer error, pues aseguró que allá se toma como un tema serio.

“Todo el país necesita ir a terapia por la muerte de la reina”. Esto dio paso al segundo error y donde supuestamente dejaría mal al país, pues los británicos le preguntaron quién nos representa como figura de autoridad y para no mencionar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, él dijo que Chabelo. “Yo iba a decir AMLO porque no supe qué decir y me acordé de Chabelo”. Pero cuando le preguntaron por la identidad del personaje, él explicó que se trata de un adulto disfrazado de niño que solía hacer un programa familiar, cosa que se les hizo bastante extraño. Conforme iba avanzando la plática, mencionaron a Harry Potter y es aquí cuando le volvieron a cuestionar acerca de un personaje representativo de la televisión mexicana, entonces la mujer argentina se adelantó a contestar que «El Chavo del 8». SUN