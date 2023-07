La Actriz Esperanza Gómez Habla Sobre la Infidelidad de su Expareja

Esperanza Gómez es considerada una de las diosas sexuales latinas, sin embargo, a pesar de su belleza y carisma, no se salvó de que le fueran infiel ¡y de qué manera!

En los años que lleva en la industria porno, la colombiana ha sido muy reservada con su intimidad, sin embargo, los tiempos cambiaron y Gómez empezó a abrirse mucho más y esto lo mostró en el programa «Lo sé todo» de Colombia.

Ahí fue cuando reveló la dolorosa traición de su expareja: «Me fue infiel con una sobrina a la que quería mucho, y él no me dejó a mí, yo lo dejé a él.

«Obviamente, porque quien perdona una infidelidad… no se sabe qué duele más, si la infidelidad de esa persona o que venga de alguien de tu sangre», reveló la famosa.

Para ese momento ella llevaba nueve años de relación con su novio colombiano, y aún le cala que su familiar no hubiera respetado los vínculos sanguíneos.

«Siento que hasta el día de hoy me duele más la traición de mi familia que de la pareja. Me di cuenta porque llegué y estaba subiendo las escaleras, lo escuché a él hablando con ella».

Y fue un empleado quien le abrió los ojos: «Días después, una persona que trabajaba para él me dijo: ‘no, señorita Esperanza, es que usted cuando sale a las 6 am, entra su sobrina a tener relaciones íntimas'». Sun