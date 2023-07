Gloria Trevi Manda Mensaje a Wendy Guevara

Wendy Guevara, competidora de «La casa de los famosos de México», ha hecho pública su admiración por Gloria Trevi ya que, a través de la música de la cantante, sintió la fuerza suficiente para aceptarse como mujer y es ahora cuando «la Trevi» le envía un mensaje a la integrante de «Las Pérdidas».

Hace unas semanas, Wendy se encontraba conversando con algunos de sus compañeros; nos referimos a Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Nicola Porcella. Mientras todos seguían en pijama y recostados, Guevara habló de la consternación que la causaba la historia que Gloria Trevi vivió junto a Sergio Andrade, debido a que fue víctima del abuso del productor musical quien, según como contó la influencer a los integrantes de la casa, este leía libros de psicología para aprender a persuadir a las personas que lo rodeaban y cumplir sus objetivos.

Además de relatar la historia que Trevi vivió, la cual dijo conocer por la película no autorizada de la cantante (estrenada en 2015) y por los documentales que ha visto, Wendy confesó que es una gran admiradora de la cantante, debido a que se siente identificada con su historia y recordó cómo fue que comenzó a escuchar su música, luego de que saliera de la cárcel y lanzara el tema «Todos me miran» pues, en esa época era un adolescente, todavía lleno de dudas e inseguridades de aceptar y abrazar el género con el que se sentía identificado.

Estas declaraciones llegaron a los oídos de Gloria quien, mientras ofrecía un concierto en León, Guanajuato, aprovechó cuando la audiencia comenzó a gritar el nombre de Wendy para hablar de la joven, a quien agradeció su apoyo y, en correspondencia, le expresó que contaba con toda su solidaridad, pues ya estaba enterada de que además de ser fanática de ella, la respaldaba.

«Yo estoy muy conmovida porque estoy agradecida por el amor que ella, públicamente, me demuestra, ella da la cara por mí y yo doy la cara por ella, estoy agradecida con ella porque representa no nada más a la comunidad, sino a un sector social y representa amor, igualdad, transparencia, libertad», dijo la cantante, mientras el público aplaudía sus palabras. Sun