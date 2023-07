Talina Fernández sí se «Casó» con su Novio

José Manuel Fernández, pareja de Talina Fernández revela que los planes de boda que él y la conductora tenían sí llegaron a concretarse, pues recibieron la bendición de un padre muy cercano a la familia y, aunque se trató, de un acto simbólico, pues no firmaron ningún papel que avalara la unión, para el señor Fernández esa fue la forma de darle el «sí» a la «Dama del buen decir» y legitimar su amor y unión.

Hace poco más de un año, la presentadora de TV bromeaba cuando le preguntaban acerca de si tenía planes de casarse con José Manuel Fernández, el hombre con quien compartió sus últimos días y con quien sostuvo una relación de casi año y medio. En ese momento, en una entrevista con diferentes medios, Talina se reía al expresar que no había necesidad de llevar a cabo una boda, debido a que ambos ya tenían el apellido Fernández.

Sin embargo, hace poco tiempo, dijo a la prensa que sí tenía planes de consumar su amor con don José Manuel con una fiesta que realizarían en su casa pero, tal parece, que la pareja sí pudo llevar a cabo una ceremonia en honor a su amor. Así fue como lo reveló el propio Fernández, luego de que fuera cuestionado a las afueras de la casa de Talina, el pasado viernes, domicilio en que se realizó el velatorio de la conductora, que falleció el pasado miércoles a los 78 años.

De acuerdo con el novio de Talina, fue hace seis meses cuando llevaron a cabo una boda simbólica ya que, si bien, no firmaron ningún documento, el padre «Fede», mismo que llevó a cabo la misa en la que velaron el cuerpo de la conductora, fue quien les dio su bendición:

«El padre ´Fede´ nos dio una oración y eso fue todo», compartió al micrófono de Berenice Ortiz.

De acuerdo con Fernández, él y Talina tuvieron que viajar a Tequisquiapan, Querétaro, para encontrarse con el padre, ya que reside en esa ciudad, en donde extendieron su estancia por ocho días. También contó que, durante la oración, no contaron con la presencia de ningún miembro de la familia, pues fue un acto que decidieron hacer para sí mismos.

Este evento tuvo lugar hace seis meses, época en que se unieron simbólicamente pues, como pensaba Talina, ella ya había vivido lo que tenía que vivir con sus parejas pasadas y, en la actualidad, sólo buscaba la compañía de una persona con quien pudiera hablar de lo que ambos vivieron en la época de cuando eran jóvenes, por eso, para la «Dama del buen decir» era esencial que se tratase de un hombre de más de 70 años, un rango de edad parecido al suyo.

«Es un compañero que es lo que yo necesitaba en esta vida», dijo Talina a «Ventanenado» en mayo del año pasado. «Ya tuve culto, letrado, guapo, m*m*d*, pero un señor de mi época, que podamos hablar de lo mismo que hablábamos antes, de los cines a los que íbamos… es una bendición», profundizó.

En esa época, Talina y José Manuel, con sólo cuatro meses de relación, ya se habían mudado juntos y pasaban cuatro días de la semana juntos y lo que restaba separados. Y aunque en ese momento parecía que habían formalizado demasiado pronto, llegaron a compartir que se conocían desde hace 40 años, sin embargo, la conductora nunca se animó a darle una oportunidad a Fernández, hasta que él la buscó gracias a una entrevista que ella sostuvo con Mara Patricia Fernández.

Frente a los medios, la pareja contó que cuando José Manuel vio que Talina confió a Castañeda que tenía deseos de conocer a un hombre de más de 70 años, con quien ir al cine y a comer, este ese comunicó inmediatamente con la famosa, expresando que él «era aquel» y así dio inicio su historia de amor que, ahora que la conductora no está, su pareja recuerda como el mejor regalo que pudo darle la vida. Sun