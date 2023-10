Violeta Isfel se Accidenta en el Escenario: “Caí como Spiderman”

La actriz Violeta Isfel causó inquietud entre sus seguidores en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que se la observa cayendo desde el escenario durante una de sus presentaciones en la obra «Lagunilla mi barrio», en la que comparte elenco con Ariel Miramontes, quien interpreta el papel de Albertano Santa Cruz.

Isfel participó recientemente en un espectáculo en Toluca, y aunque la función comenzó sin problemas aparentes, se desencadenó un inesperado incidente.

En el video que circula, la actriz aparece animada realizando unos pasos de baile hacia el frente del escenario, pero repentinamente se precipita hacia el público, dando la impresión de que alguien la empujó.

Esta caída sorprendió incluso a Miramontes, quien dejó de bailar y la miró consternado.

Más tarde, Isfel explicó en un video en YouTube que no pudo percibir el borde del escenario debido a la oscuridad. Afortunadamente, resultó ilesa, calificando el episodio como «un gran susto» y asegurando: «No me lastimé, pero sí me asusté. Estoy bien. Solo fue un gran susto».

En una entrevista en el programa «Venga la alegría», reveló que la caída fue desde una altura de al menos metro y 20 centímetros, describiéndola humorísticamente como «caí como Spiderman, en puntas con rodillas flexionadas y manos en el piso».

Además, mencionó que las luces del escenario la deslumbraron, lo que contribuyó a la confusión de la ubicación en el escenario. A pesar de no sufrir heridas graves, experimentó inflamación muscular en la espalda y el cuello. Sun