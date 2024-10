Hermana de Octavio Ocaña Celebra Sentencia Contra Expolicía

Familiares de Octavio Ocaña, sufrieron amenazas en la última comparecencia ante el juez, donde se determinó culpable a Leopoldo Azuara de la Luz. “El policía implicado en el deceso de mi hermano Octavio Ocaña, se acaba de encontrar culpable por homicidio doloso y abuso de autoridad”, reveló Bertha a través de sus redes sociales.

Pero pese a obtener justicia por el deceso de Octavio Ocaña, Bertha contó a medios de comunicación afuera de los juzgados ubicados en Barrientos Tlalnepantla, que los familiares del acusado Leopoldo Azuara, amenazaron a su madre en el estacionamiento. “Quiero decirle a la familia de Leopoldo Azuara de la Luz, quienes se atrevieron a amenazar a mi mamá aquí afuera de este penal de estos juzgados, que no les tenemos el más mínimo miedo”, aseguró Bertha a la prensa.

La hermana del fallecido actor hizo hincapié en que lograron que fuera un caso histórico, pues consiguieron justicia contra un funcionario público, que fue declarado culpable por homicidio doloso y abuso de autoridad. Pero recalcó a la prensa que no se dejará amedrentar por los familiares del culpable. “Si si somos muy chingones y no me interesa en lo absoluto sus amenazas, si están muy enojados por el cometido y por los años que esta persona va pasar en la cárcel, es problema de ellos. La justicia sí existe y existió para nosotros”.

Las amenazas ocurrieron en el estacionamiento de los juzgados cuando la madre de Bertha, por ser testigo reservado, tuvo que abandonar el juicio, salió un momento al auto en el estacionamiento y ahí fue abordada presuntamente por la esposa de Leopoldo Azuara. Pero no se dejó llevar por las amenazas y celebró “que ningún policía está exento, que no es justo abusar de un ciudadano solo por tener una patrulla, un uniforme y un arma, este caso es histórico porque se logró la justicia”. SUN