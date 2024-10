Marie Claire Harp sí Regresó el Anillo

José Manuel y Marie Claire tenían planes de boda; sin embargo, la relación no logró prosperar por lo que, como la misma pareja lo confirmó, decidieron «darse un tiempo» y no hay esperanza de que vuelvan. Y lo más seguro es que su relación haya terminado ahí, pues ella confirmó que ya devolvió el anillo de compromiso que le entregó el cantante.

Fue durante la transmisión más reciente del programa «Montse & Joe», que Marie Claire habló sobre su relación con José Manuel Figueroa. Oliver le preguntó a Marie Claire sobre su ruptura, momento que fue aprovechado por Marisol González, otra de las invitadas al programa, para remarcar que la pareja ya había terminado y que en efecto, el anillo había sido devuelto a José Manuel Figueroa.

“Es su ex, ya devolvió el anillo”, le aclaró Marisol a Montserrat. La rubia confirmó esto, aunque eso sí, sólo tuvo buenas palabras para su expareja. “José Manuel es una persona espectacular, es un hombre maravilloso. Hay altos y bajos y ahorita estamos en ese bajito, nuestra relación siempre fue muy expuesta”, reveló. SUN