Aseguran que Céline Dion ha Perdido el Control de sus Músculos

En diciembre del 2022, Céline Dion anunció a su público que había sido diagnosticada con una rara condición de salud que la obligaba a mantenerse alejada de los escenarios; se trata del síndrome de la persona rígida, enfermedad que le produce fuertes dolores y espasmos musculares y que la ha llevado a cancelar sus diferentes presentaciones alrededor del mundo.

Hace poco más de un mes, la intérprete de «My heart will go on» reapareció en medio de un partido de hockey, desatando especulaciones sobre un posible avance y regreso a la escena musical; sin embargo, esto está muy lejos de ocurrir, ya que su hermana, Claudette, ha revelado que este padecimiento ha avanzado y lamentablemente la famosa ya ha perdido el control de sus músculos.

«Ella trabaja duro, pero no tiene control sobre sus músculos. Lo que me rompe el corazón es que ella siempre ha sido disciplinada. Siempre ha trabajado duro»‘, dijo al diario francés «7 Jour».

Pese a esta situación, Claudette asegura que la cantante no ha perdido las esperanzas de retomar su carrera y reencontrarse con su público, incluso, destacó que ese es su sueño más grande: «Es verdad que su sueño es que regrese al escenario. ¿A qué costo? No lo sé», agregó.

Lo que sí destacó y agradeció es que los fans de su hermana no la han olvidado, pues a diario reciben todo tipo de mensajes y muestras de cariño no solo en las redes sociales, también a través de la Fundación Maman Dion que ambas emprendieron para el estudio de esta enfermedad.

«¡Si supieras cuántas llamadas recibimos en la fundación para saber de Céline! La gente nos dice que la aman y oran por ella. Recibe tantos mensajes, regalos, crucifijos benditos», finalizó. Sun