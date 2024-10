Salinas Pliego Anuncia Concierto de Marco Antonio Solís en Mazatlán

El empresario Ricardo Salinas Pliego anunció que, como parte de una promesa, Marco Antonio Solís «El Buki» dará un concierto en Mazatlán, Sinaloa. Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas dio a conocer cuándo y dónde se presentará el cantante mexicano.

“Como lo prometido es deuda mi amigo @MarcoASolis va al estadio del @MazatlanFC a cantar para los Mazatlecos este 15 de Marzo (del año 2024)”, se lee en la publicación. Aunado a ello, el magnate detalló que visitará la ciudad el próximo mes de enero. “Yo voy a ir a #Mazatlan a ver jugar a mi equipo en Enero o Febrero… allá nos vemos, voy a llevar el Azteca para dormir cómodamente y que NADIE me moleste, ¿qué me recomiendan visitar en la ciudad?”.

Salinas Pliego sobre concierto de Luis Miguel en Mazatlán: “lo que prometo, lo cumplo”

El pasado 29 de noviembre, el magnate mexicano adelantó que Luis Miguel dará un concierto en Sinaloa. La revelación se dio luego de que un usuario de la misma red social, le preguntó al magnate sobre la posibilidad de llevar a Luis Miguel a Mazatlán, Sinaloa, a lo que el dueño de TV Azteca no dudó en responder: “Septiembre 2024”, reveló el empresario.

Por su parte, luego de que se dieran a conocer las nuevas fechas del intérprete para el 2024, el dueño de Elektra no dudo en opinar al respecto. “Para que vean que yo lo que digo lo cumplo, ahora córranle a @BancoAzteca a sacar su tarjeta de #Guardadito y por su abono del @MazatlanFC… conste que es el último aviso!!!”, indicó en un post. SUN