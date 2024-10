Yordi y Escamilla se Burlan de Brote Maníaco-Depresivo de O’Farrill

El comediante Ricardo O’Farrill volvió a ser tema de conversación en redes sociales, pues en esta ocasión el conductor Yordi Rosado y Franco Escamilla se burlaron del brote maníaco-depresivo que el standupero vivió en abril de este año. Por medio del canal de YouTube de Yordi Rosado, se apreció el momento en que ambos famosos bromearon con la situación de O’Farrill.

Lo anterior, luego de que se tocara el tema de los XV años de la hija del comediante, donde ironizó con los invitados que estarían, pues Escamilla aseguró que para la fiesta invertirá mucho dinero. «¿Pues qué van a hacer? Van a traer de chambelanes a los de ‘La Cotorrisa’, Carlos Vallarta presentando todo, Richie O’Farrill afuera ‘déjame entrar'», expresó el Rosado. Aunado a ello, el comediante no dudó en reírse tras mencionar lo sucedido en la boda de Mau Nieto. «Yo lo dejaba pasar; es mejor porque si no el vato empieza a hablar. Mejor pásate; huele este trapo». Finalmente, el exintegrante de Otro Rollo mandó un saludo al standupero.

En abril de este año, se difundió un video en la plataforma X donde se aprecia a Ricardo O’Farrill alterado, queriendo entrar a la boda de Mau Nieto. En la grabación no se aprecia para quién van dirigido los insultos; sin embargo, se logra escuchar algunas palabras de O’Farrill. De acuerdo con el sitio Mayo Clinic, el trastorno bipolar, antes denominado «depresión maníaca», es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales (manía o hipomanía) y bajos emocionales (depresión). SUN