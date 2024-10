Lucero Pone en su Lugar a “Haters” que Criticaron su Edad

La cantante Lucero es una de las celebridades más atractivas del espectáculo nacional, además de poseer un gran carisma que la convierte en una de las favoritas del público mexicano. Sin embargo, esto no la salva de las críticas que, a diario, muchos famosos reciben vía redes sociales. A través de sus cuentas de Facebook, Instagram y TikTok, la famosa intérprete de «Cuéntame», suele compartir su día a día de manera cotidiana y en últimos años, también mucho contenido junto a su carismática hija, Lucerito Mijares.

Por ende, sus contenidos no siempre son en sus mejores momentos o looks impecables, algo que muchos usuarios han «criticado» porque, según su opinión, muestra descuido por parte de la cantante. Una prueba de esto ocurrió en días recientes, cuando, luego de compartir una serie de fotos y una transmisión en vivo, la cantante fue blanco de una cruda crítica hacia su edad. Una usuaria escribió en la sección de comentarios un mensaje, que muchos están considerando como «grosero», pues hace referencia a los signos de la edad que se pueden ver en las fotos.

“En la IDEM. Ahora sí se te nota de plano la edad. No hubieras fruncido los labios. El cuello uff. Ya ahora sí se te ve”, escribió la seguidora de la intérprete, probablemente sin esperar una respuesta. Sin embargo, Lucero sorprendió a sus fans al dar una contundente contestación al comentario fuera de lugar, siempre de forma educada, pero dejando en claro que la edad no es algo que la haga sentir vulnerable.

"¿Se me nota que tengo 53? Espero que sí porque son los que tengo. Las arrugas son inminentes. Las manchas y la flacidez llegan con la edad. No sé cuántos años tengas tú, pero deseo que siempre te veas de 17, aunque tengas 60 años o más. Que nunca tengas arrugas, ni nada que se te vea mal y siempre bella", respondió la intérprete. Como era de esperarse, decenas de fans de la famosa actriz aplaudieron que diera una tajante respuesta a este tipo de comentarios con falta de respeto.