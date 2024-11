Alma Cero Está Comprometida con un Cirujano

A pesar que hace poco Alma Cero aseguró que no estaba interesada en encontrar el amor, hoy se encuentra enamorada del doctor Enrique Orozco, uno de los cirujanos de Edwin Luna, su expareja, sin embargo, para la actriz y su nuevo novio esto no es un problema, por lo que el especialista seguirá trabajando para el integrante de La Trakalosa.

La relación entre Alma y el doctor comenzó a finales del año pasado, tiempo que les ha bastado para darse cuenta de que son uno para el otro, como contaron ambos a Matilde Obregón en una entrevista, en la que dieron a conocer que ya están comprometidos y viviendo el amor más sincero que han experimentado, a pesar de los 11 años que se llevan, pues para ellos eso no es un impedimento para identificarse y profesarse admiración. “Cuando conocí a Enrique dije: ‘Wow, creo que está cortado para mí’”, dijo la actriz del melodrama «Minas de pasión». De hecho, la pareja reveló que se conocieron por primera vez hace tres años, pero no fue sino hasta ahora que su relación fue estrechándose, aunque Alma confesó que siempre le pareció un hombre muy atractivo.

“Sé perfectamente que estoy con un hombre guapo, menor que yo, muy exitoso, con cuatro carreras, es superinteligente, llama mucho la atención”, expresó Alma. Fue en los Premios Metro, el 29 de noviembre, donde se reencontraron debido al estilista Fonsi Sánchez, un amigo que tienen en común. En esa ocasión, Orozco invitó a Alma a que la acompañara en los asientos VIP que tenía en el evento, en el que comenzaron a coquetear con indirectas, luego de que el doctor confesara que estaba un poco descuidado físicamente porque había acabado una relación amorosa hace poco. SUN