Nicki Nicole Recibe Peluches del Dr. Simi en la Feria de León

En años recientes se ha vuelto una tradición aventarles sobre el escenario peluches del Dr. Simi a los famosos. Esta vez, la cantante argentina Nicki Nicole recibió varios de ellos. La rapera tuvo una gran presentación en la Feria Estatal de León, Guanajuato, donde fue sorprendida por al menos seis muñecos del doctor de México. Por lo que agradeció el bonito gesto y el amor que le tienen sus fans mexicanos.

La cantante decidió parar su show para recoger los famosos muñecos, donde no dejó de sonreír al percatarse que dos de ellos estaban personalizados como ella y su novio, el cantante de corridos tumbados Peso Pluma. «Él me suena un poco eh. Esta pareja me suena, muchísimas gracias, de verdad. Los amo», expresó la intérprete de «Otra noche», quien posteriormente los presumió en una de sus historias de Instagram. En las imágenes se aprecian a los peluches vestidos como fueron los cantantes a los Latin Grammy 2023 en Sevilla, España.

En aquella ocasión, Nicki portaba un vestido entallado de hule color rojo, mientras que el intérprete de «Ella Baila Sola» traía un traje color negro con un suéter de cuello alto. En noviembre de 2023, ambos cantantes confirmaron su noviazgo durante la alfombra roja de los Latin Grammy en Sevilla, España. SUN