Adriana Fonseca Denuncia en Video Agresión de Conductor de Uber

Adriana Fonseca encendió las alarmas entre sus fans luego de que hiciera un video en vivo para denunciar que estaba siendo agredida por un conductor de Uber.

Mediante una transmisión en su cuenta de Instagram, la actriz se mostró sumamente angustiada mientras hablaba por teléfono con, aparentemente, algún servicio de emergencia a quien dio detalles de lo sucedido.

«Vengo con señor que está loco. Me viene gritando. Venía casi chocando», se le oye decir a la famosa entre lágrimas.

Según se da a entender en las imágenes, el chófer de aplicación la recogió cerca del Viaducto, en la CDMX, para llevarla hasta una locación y en un momento del trayecto empezaron a discutir, aunque no dio los motivos.

La desesperación de la exAventurera aumentó cuando el individuo comenzó a llamarla «racistas y clasista» además de calificarla como una persona desagradable y pedirle que se bajara del automóvil. Sin embargo, minutos después, el video fue eliminado de las redes.

Horas más tarde, en una segunda grabación, y ya mucho más tranquila, Adriana agradeció los mensajes de apoyo que recibió por parte de sus seguidores y explicó que la intención del video no era preocuparlos, pero que en ese momento tenía miedo de lo que pudiera pasarle:

«Afortunadamente ya todo está bien. Hice ese en vivo por miedo a que algo me pasara, por este conductor de Uber que ustedes ya vieron y se queda archivado este video», dijo.

Asimismo, lamentó la situación de violencia a la que todos estamos expuestos día a día y mandó sus mejores deseos al chofer que estuvo amedrentándola: «No quiero más rollos. Le mando mucha luz. Yo estoy bien y afortunadamente se pueden hacer esos videos para tener más seguridad», agregó.

Por último, dio a conocer que denunció al conductor ante la plataforma y señaló que espera que se haga justicia. Sun